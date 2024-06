Unos 2.000 asturianos varones van meyorar la so pensión pol plus de paternidá

Un total de 1.949 varones asturianos van ver meyorada la so pensión gracies a la sentencia del Tribunal Supremu qu'establez que l'antiguu complementu por aportación demográfica (plus de paternidá) nun prescribe. El Gobiernu respondió per escrito a una pregunta formulada polos diputaos asturianos del PP (Mercedes Fernández, Esther Llamazares y Silverio Argüelles) que l'Institutu Nacional de la Seguridá Social fexo un estudiu pa identificar cuántos casos esisten en toa España y alza a 1.929 la cifra de pensionistes varones "que van ver reconocida la so pensión o modificaos los sos efectos económicos nos términos afitaos pola doctrina del Tribunal Supremu".

El Gobiernu señala qu'esa revisión "va llevase a cabu d'oficiu, ensin necesidá, por eso, de que los pensionistes presenten reclamación dalguna o solicitú". En concretu, diseñóse una aplicación informática que "amenorga considerablemente los tiempos de tramitación d'estos complementos y, con ello, los tiempos d'intervención del usuariu".

Esta aplicación calcula de manera automática les diferencies que se tienen d'abonar hasta la fecha por esti plus, "emitiendo una resolución automática al interesáu". Sicasí, el Gobiernu asegura que nun puede determinar entá la fecha na que se van abonar les diferencies.

A los 1.929 pensionistes citaos enantes axúntense 20 varones que la so pensión encaxa nel réxime especial de la Seguridá Social de trabayadores del mar. L'Institutu Social de la Marina, xestor de les prestaciones nesti colectivu, yá revisó d'oficiu tolos espedientes de perceptores varones del complementu.

Orixinalmente esti complementu fuera diseñáu pa compensar a les muyeres poles desventaxes profesionales derivaes de la maternidá. Sicasí, el Tribunal de Xusticia de la Unión Europea consideró en 2019 que la esclusión de los homes resultaba discriminatoria, lo qu'obligó a modificar la lexislación española pa incluyilos, so ciertes condiciones.

Van poder aportar a esti complementu los varones que tuvieren ún o más fíos biolóxicos o adoptivos y cumplan dalgún de los siguientes requisitos, como percibir una pensión de viudedá y tener fíos de mancomún con derechu a pensión de orfandad, recibir una pensión contributiva de xubilación o incapacidá permanente demostrando un perxuiciu o interrupción na carrera profesional pola nacencia o adopción, o tar xubiláu, yá sía de forma ordinaria o antemanada, por circunstancies escepcionales.

