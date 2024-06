Los apellíos gallegos y asturianos tienen premiu

La matemática María José Ginzo Villamayor podría ser quien a adivinar los tos apellíos si-y dices onde nacisti o albidrar la cantidá de "Fernández" que puede haber nuna aldea de Lugo o d'Os Oscos. Ye una desaxeración, pero'l so trabayu dedícase a aplicar modelos estadísticos complexos, los mesmos que s'empleguen p'analizar los comportamientos d'una epidemia, a los apellíos, al campu de la onomástica. Esti trabayu, qu'entamó metiendo nes sos ecuaciones la totalidá d'apellíos asturianos, agora valió-y el premiu Sociedá Internacional de la Fundación BBVA a la meyor tesis doctoral n'Humanidaes Dixitales nel ámbitu hispánicu.

De "Técniques estadístiques en xeollingüística. Modelización onomástica" el xuráu valoró "la esploración de nuevos métodos estadísticos pal estudiu de la onomástica, a partir del analís de les relaciones ente la estructura demográfico y social de les poblaciones y la organización espacial y hestórica de la diversidá llingüística". El trabayu parte d'una problemática d'onomástica concreta, como ye la construcción de rexones d'apellíos en Galicia, y aplica modelos de patrones espacio temporales extrapolables a otres rexones. Entemez, al tiempu, el manexu d'un gran volume de datos de dellos territorios d'España cola visualización cartográfica y ufierta, amás, un aspeutu que valoraron de forma principal, una biblioteca en códigu abiertu de les técniques aplicaes que dexa que pueda replicase y que la comunidá científica pueda reutilizar estes ferramientes.

Anque María José Ginzo ye profesora d'Estadística na Universidá de Santiago de Compostela, nestos estudios collaboró con un colega llingüista, Xulio Sousa, so la dirección de Rosa M. Crujeiras. Los dos padres de Ginzo son gallegos, de Lugo, pero tuvieron cuasi tola so trayectoria profesional destinaos n'Asturies, como maestros n'A Caridá. Asina que Ginzo y la so hermana criáronse nel Occidente y estudiaron nel institutu de Tapia. Dempués ella escoyó matemátiques y tornó a Galicia, pero precisamente l'entamu d'estos estudios qu'entemecen d'un xeitu tan novedosu la ciencia estadística cola llingüística volvieron traela a la so segunda tierra.

El Sadei facilitó-yos tolos apellíos de les persones residentes nel Principáu y ella aplicó la so artillería d'estadística "bayesiana" p'afayar que la distribución d'apellíos na xeografía asturiana venía coincidir cola distribución de les isogloses, los distintos fenómenos llingüísticos qu'identifiquen les variedaes dialectales del asturianu. Aquella publicación ("Patrones de rexonalización de los apellíos n'Asturies"), presentada nun congresu d'estadística n'Uviéu, tuvo impactu internacional y abrió puertes a que los sos métodos s'usaren n'otros países. Pa la tesis reprodució'l modelu en Galicia pero, curiosamente, afayó que na so "tierriña" la distribución d'apellíos nun reproducía les variedaes dialectales del gallegu, sinón otru tipu de división que dalgún colega historiador identifica más cola histórica división d'agrupamientos venceyaos a les diócesis. Poner la lente nos apellíos permitió-y ver que la onomástica muévese poco, mui amodo, y que dellos apellíos gallegos son tan localistes que tan llendaos nuna o dos comarques.

Agora ta aplicando yá otros modelos estadísticos, los de la teoría de xuegos, p'analizar el comportamientu en zones que llenden ente Galicia y Lleón y yá celebra qu'esti campu tan pecuñar abrió-y otres puertes. N'agostu va tar en Finlandia nun congresu sobre onomástica onde espera conocer otres formes d'averase dende la ciencia a los apellíos y entender qué cunten.

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.