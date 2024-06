Asturies, ente les autonomíes que más menguarán la so deuda si caltien la política fiscal

El Principáu va ser una de les comunidaes autónomes que más va menguar la so deuda na próxima década si caltien un comportamientu fiscal asemeyáu al de los últimos años, según les previsiones d'un estudiu publicáu pola Fundación d'Estudios d'Economía Aplicada (Fedea), que dirixe l'economista asturianu Ángel de la Fuente.

L'informe de Fedea apunta qu'Asturies va ser una de les siete autonomíes que meyoraríen la evolución de la so deuda pública en relación col PIB, siempre y cuando se caltenga nun escenariu "conservador", ye dicir con un comportamientu en términos fiscales asemeyáu al de los postreros cuatro años. De cumplise esa condición, l'estudiu de Fedea cuenta con qu'Asturies meyoraría hasta asitiar el so porcentaxe de deuda hasta'l 9,5 por cientu, cuando nel últimu exerciciu, el de 2023, cerró nel 15,3 por cientu. Esto ye, amenorgaría'l so endeudamientu autonómicu en cuasi seis puntos. Anguaño, el Principáu ye la quinta autonomía con menor deuda pública al respeutive del so PIB.

Les otres comunidaes con meyores nel so endeudamientu públicu na próxima década seríen Navarra, Canaries, País Vascu, Galicia, La Rioxa, Baleares y Cantabria. En concretu, el Principáu sería'l tercer territoriu con menor deuda na so alministración autonómica. La evolución positiva d'Asturies asentó nos últimos años, yá que nel ciclu de 2016 a 2019 foi una de los seis qu'alzaren el so ratio ente deuda pública y PIB.

D'otra manera, les comunidaes con peores escenarios en relación cola so deuda pa la próxima década seríen la Comunidad Valenciana, que de caltener l'enclín actual algamaría un porcentaxe del 55,3 por cientu en relación col so PIB; Murcia (42,4 por cientu); Cataluña (34,5 por cientu) y Castiella-La Mancha (31,9 por cientu). Los autores d'esti informe de Fedea, l'analista Carmen Marín y el catedráticu d'Economía, Diego Martínez, conclúin la esistencia d'una realidá bien heteroxénea en materia de deuda ente les autonomíes y qu'en dalgunes el problema ye "bultable" y sostienen que nun facer nada, calteniendo añu tres d'añu escenarios asemeyaos d'endeudamientu, nun ye la receta afayaíza.

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.