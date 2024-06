El Pueblu d’Asturies abre online un fondu d'archivos sonoros tradicionales

El Muséu del Pueblu d’Asturies recibió del investigador Fernando Ornosa la donación de tolos materiales del Archivu de Música Tradicional que lleva arrexuntando dende 2001. Los materiales vienen d'un trabayu de campu con grabaciones audiovisuales orixinales de testimonios musicales y orales recoyíos en distintos llugares d'Asturies. A ello axúntense les cesiones realizaes per parte de 93 investigadores y asociaciones culturales venceyaes a la recoyida d'estos testimonios.

La totalidá de los fondos ta dixitalizada y rexistrada en formatos analóxicos, en formatos dixitales y hasta en discos de pizarra y vinilu.

Ún de los primeros oxetivos del Muséu del Pueblu d’Asturies con esta donación ye la publicación d'un fondu sonoru on line, con grabaciones editaes d'esti archivu. Pa ello, incorporóse al repositoriu d'activos dixitales del Conceyu de Xixón fondos.gijon.es ‒que yá contien fondos fotográficos, museográficos, gráficos, documentales, hemerográficos y otros‒, un apartáu de "Fondos sonoros", que s'abre al públicu con 140 pieces representatives de la música y la tradición oral asturianes recoyíes ente 1979 y 2023. Estos primeros documentos sonoros editaos pertenecen a los conceyos de Castropol, Degaña, Santalla d'Ozcos, Cuideiru, Quirós y Llanes, y ente ellos hai grabaciones rexistraes a informantes sobresalientes, como Matilde Amieva (El Mazucu, Llanes), Dolores Fernández (El Rebol.lal, Degaña), Arcides y María González (Trabáu, Degaña), Matilde Díez (As Figueiras, Castropol), Antonio Villar (Ancadeira, Santalla d'Ozcos), etc.

