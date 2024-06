La Bonturné, Héctor Braga, Susana Gudín y Ferla Megía, finalistes del XVI Premiu Camaretá al Meyor Cantar

El Premiu Camaretá al Meyor Cantar, promovíu pola Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, yá tien finalistes pa la so edición 2024: La Bonturné, Héctor Braga, Susana Gudín y Ferla Megía, toos ellos con trabayos difundíos nos meses previos a la convocatoria.

Depués d’una primer deliberación, el xuráu, axuntáu’l llunes 17 de xunu nes dependencies de la Dirección Xeneral d’Acción Cultural y Normalización Llingüística, fixo la selección de los cuatro candidatos pa la final. El director xeneral Antón García presidió un xuráu compuestu pola cantante Alicia Álvarez, el periodista Xicu Ariza, la técnica de normalización llingüística Penélope Miranda, la filóloga y gaitera Andrea Joglar y la profesora Emma Posada.

El Premiu Camaretá al Meyor Cantar, dotáu con 6.000 euros, ta convocáu pol Gobiernu del Principáu d’Asturies cola mira d’afianzar, prestixar y arriquecer la creación musical tanto n’asturianu como en gallego-asturianu. Al premiu en metálico amiéstase la integración del artista ganador nel circuitu Autores nel Camín, col que se faen actuaciones pelos conceyos d’Asturies.

El vienres 8 de payares Xixón va volver acoyer la final del Premiu Camaretá al Meyor Cantar nel Teatru de la Llaboral, un gallardón que cumple la decimosesta edición. Nesa gala, el mesmu xuráu va decidir cuál va ser el cantar premiáu y tamién va ufiertar una actuación l’artista ganadora de la edición anterior d’esti premiu, Vero Rubio, col tema 'Dixo miou padre'. Amás d’interpretar esta canción, Vero Rubio va presentar los temes nos que lleva trabayando nel últimu añu.

Los cuatro temes finalistes

La Bonturné, con 'Odisea la nui'. Con componentes veteranos na escena musical asturiana desde va cuatro décades, esti cuartetu de maestros ufierten un repertoriu baillable nuna llinia bal-folk tradicional.

Héctor Braga, con 'Llobatu'. Artista y productor multidisciplinar dedicáu a les músiques clásiques y al folk, con siete discos publicaos hasta la fecha, ye ún de los referentes más afianzaos na música del país con dellos premios y reconocimientos.

Susana Gudín, con 'Contigo'. Sopranu llírica y artista multidisciplinar, vien participando en formaciones corales y orfeones dende 1991, amás de ser solista con grupos de música de toles menes y cola Orquesta Filarmónica d’Asturies.

Ferla Megía, con 'Medrana a medrar'. Multi-instrumentista, compositor y diseñador, graba y produz la so música dende’l so estudiu en Feleches (Siero). Dende’l so pueblu crea música tradicional, música urbana, electrónica, ritmos sinuosos, con una variedá escomanada de samples y inspiraciones.

