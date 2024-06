La Universidá cierra l'exerciciu 2023 col primer superávit en cinco años

La Universidá d'Uviéu cerró l'exerciciu de 2023 con un superávit de poco más de mediu millón d'euros, lo que supon que les cuentes de la institución tornen al equilibriu presupuestariu depués de dellos exercicios en númberos coloraos, dende 2023. El balance foi aprobáu esti día na xunta ordinaria del Conseyu de Gobiernu y la Universidá destacó que ye'l primeru rexistráu dende l'entamu del nuevu modelu de financiamientu pal periodu 2023-2028 alcordáu col gobiernu del Principáu.

El xerente de la Universidá, José Antonio Díaz Lago, rescampló amás l'aforru gracies al axuste de los gastos enerxéticos al respeutive d'anteriores exercicios gracies a contratos de gas y enerxía eléctrica que dexaron estabilizar los precios. "Con midíes organizatives amenorgóse nun millón d'euros el gastu corriente", destacó'l xerente. La Universidá tamién executó dafechu les actuaciones incluyíes nel so plan d'inversiones, que sumaben dos millones d'euros.

El Conseyu de Gobiernu tamién aprobó la propuesta reguladora del doble grau en Criminoloxía y Derechu, que va empezar el próximu cursu con 35 places y que tien un plan d'estudios qu'algama los 375 creitos.

La memoria reflexa que l'estudiante d'esti doble grau ha de "amosar molición poles cuestiones qu'afecten a la criminalidá y la so repercusión social, con interés en resolver los sos problemes, investigando les sos causes y proponiendo soluciones, mesmo qu'interés no relativo a la comprensión, interpretación y aplicación del ordenamientu xurídicu y a la ordenación de les relaciones sociales y economiques dende'l derechu". Per otru llau, tamién se modificó'l plan d'estudios del grau en Turismu p'afayalu a lo alcordao pola Conferencia Española de Decanes y Decanos de Facultaes de Turismu (Cedtur). D'esta miente el nuevu grau va tener un 50% d'asignatures comunes col restu de graos de turismu a nivel nacional en mira de facilitar la movilidá de los estudiantes ente facultaes. N'Asturies, el grau va tener dos menciones: Marketing turísticu y Xestión ya intelixencia de destinos turísticos.

A lo último, aprobóse la convocatoria d'ayudes pa financiar la publicación de resultaos d'investigaciones realizaes nel exerciciu 2024. Estos gastos financien los derivaos de la publicación d'un artículu nuna revista científica de prestíu o la presentación d'un trabayu en congresos.

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.