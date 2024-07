Carlos Marqués, autor d'un cómic sobre Rafael del Riego: "Yera un idealista y un románticu"

La primer vegada que Carlos Marqués sintió falar de Rafael del Riego foi siendo adolescente, nel institutu. El so profesor nun foi mui allá al referíse al personaxe, pero él volvió tropezar con él nuna conversación informal, nuna comida nel pueblu de Tuña, en Tinéu, d'au procede la so familia. Tuña ye tamién el llugar nel qu'el 7 d'abril de 1784 nació Rafael del Riego, el militar y políticu constitucionalista que se sublevó contra'l poder absolutista de Fernando VII y foi cruelmente castigáu y finalmente executáu por ello.

A partir d'ehí, bien documentáu sobre la personalidá y les vicisitúes del militar asturianu, Carlos Marqués trazó un relatu ilustráu, en forma de cómic, nel que los fechos históricos conviven con escenes y reflexones contemporanees. El so llibru "Destronar al rey. Riego vs. Fernando VII" yá llegó a les plataformes de venta, autoeditáu en Círculo Rojo per aciu d'una campaña de "crowdfunding" en Verkami, y d'equí a poco va tar disponible la so web promocional (@www.cmarques.es). Nunes selmanes, a finales del mes de xunetu, l'autor cuenta presentar el llibru en Tuña.

Carlos Marqués ye arquitectu, nacíu n'Uviéu, vivió en Xixón munchos años, la so familia ye del Occidente, del conceyu de Tinéu, y agora vive en Madrid. Cuenta que siempre-y gustó'l formatu cómic y que dibuxa dende pequeñu. "Gústame la historia y dibuxar", reconoz, y la historia de Rafael del Riego, na so opinión, ye "digna de ser cuntada". Nel so cómic él entámala como "una película, de bonos y malos". Riego ye l'héroe y el so antagonista ye Fernando VII. Carlos Marqués garantiza que'l resultáu ye "entreteníu" y que la narración "afáyase a los fechos". Intentó imprimi-y "un calter divulgativu fiable, ensin perder de vista'l llograr un resultáu interesante y atractivu" y, polo qu'esplica, el so trabayu "como guionista consistió n'atopar les pieces d'historia afayaíces pa encaxales y encuriosales, col fin d'impactar de la meyor forma al llector".

Reproducción de delles páxines del cómic "Destronar al rey. Riego vs. Fernando VII", de Carlos Marqués. / LNE

De tanto dar vueltes al personaxe, Carlos Marqués fíxose una idea bastante bien axustada de la so personalidá y el so calter. Él descríbelu como "una persona idealista y un románticu, tenía una personalidá propia del Romanticismu", con "ciertes solombres: dalgunos dicen que por mor d'él perdióse América, cosa que nun comparto".

"Antonio Alcalá Galiano (que foi ministru d'Isabel II) tenía una opinión mala de Riego", comenta l'autor de "Destronar al rey", y sicasí, "Evaristo Fernández de San Miguel (otru de los sos contemporaneos, que tamién llegó a ministru) yera favorable a él, y emponderaba'l so valor". "Siempre, nes sos cartes, trescalaba que tenía señardá de so casa, abultaba mui familiar", amiesta l'autor del cómic sobre Riego, nun apunte más personal. Pa documentase remanó una descomanada cantidá de testos, llibros, memories y correspondencia, y una de les sos principales referencies foi "Riego, estudio histórico-político de la revolución del año 20", d'Eugenia Astur.

Carlos Marqués chiscó'l llibru, capítulu a capítulu y ente les viñetes, con cites de personaxes eminentes, como pensadores o políticos contemporaneos de los sos protagonistes o que, tiempu depués, cavilgaron sobre ellos; toos aluden, d'un xeitu más o menos directu, a Rafael del Riego: Miguel de Unamuno, Napoleón Bonaparte, el conde de Toreno, Mesonero Romanos y dellos otros; el volume tamién inclúi mapes, gráficos, reproducciones de páxines de la prensa de la dómina, estractos de correspondencia ente Carlos IV y Napoleón Bonaparte y hasta un sonsañu de "Xuegu de tronos", a cuenta de les abdicaciones de Bayona.

"Destronar al rey" va más del personaxe históricu. Carlos Marqués quixo cuntar nel llibru los sucesos de la Revolución lliberal española, faciendo ver cómo del enfrentamientu ente'l militar asturianu y el monarca absolutista surdieron "tresformaciones radicales nel panorama nacional, continental y global" que'l so efectu entá ye visible na actualidá.

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.