Principáu y Sadei peracaben la fórmula pa clasificar los conceyos pola so demografía

El decretu pa clasificar los conceyos en función de la so realidá demográfica avanza depués de la xunta caltenida esti día pola vicepresidenta, Gimena Llamedo, col director xeneral de Retu Demográficu, Marcos Niño, y col director de la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei), Ramiro Lomba. Esta futura clasificación de conceyos ta prevista na primer llei asturiana d'Impulsu Demográficu, aprobada pol parlamentu asturianu va unos meses, pero ta peniente del so desenvolvimientu per aciu d'un decretu.

La fórmula de clasificación va salir d'ocho indicadores con distinta ponderación que son el crecimientu real, la natalidá, la inmigración, la vieyera, la población infantil, la mortalidá, la densidá de población y la masculinidá en cada conceyu. Del cruce d'esos factores cada conceyu enxertaráse nun d'estos cuatro posibles categoríes: los conceyos demográficamente dinámicos, que seríen los que presenten una situación favorable p'atraer población o incrementala; los conceyos inestables, aquellos que nun llogren un resultáu positivu en toos esos parámetros; los que tán en crisis demográfica por tener una mayoría d'indicadores negativos y, a lo último, los que s'atopen en riesgu de despoblamientu porque la so población cai de forma aguda.

La vicepresidenta del Principáu, Gimena Llamedo, indicó qu'Asturies "anda sobre los 100 habitantes per kilómetru cuadráu" y precisó que nuna clasificación por provincies, la comunidá "asitiaría ente aquelles con más densidá d'España; llevamos años creciendo y les previsiones fáennos ser optimistes". Tamién rescampló l'activu que supon "el nuesu principal recursu, l'agua, el maná del futuru".

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.