La galería Aurora Vigil-Escalera lleva a Arte Santander el proyeutu "Entre redes", d'Alejandra Glez

La Galería Aurora Vigil-Escalera va participar dende mañana vienres 12 de xunetu y hasta'l martes 16 na feria Arte Santander, onde va amosar la obra de l'artista Alejandra Glez, col so proyectu "Entre redes". Nel mesmu axunta les sos dos disciplines plástiques característiques, que son la fotografía y la instalación. Dambes refléxense per aciu de la so intensa conexón cola mar.

El proyeutu lleva tamién una gran carga reivindicativa sobre la necesidá de cuidar los océanos, esmolición bien presente na so producción. Por eso que na distribución de la obra pa esta feria al visitante lu reciba na paré principal del stand una fotografía en gran formatu, que lleva'l nome de "Océanu", y que foi producida nuna caxa de lluz que representa'l so Mar Caribe con una figura central qu'apenes sobresal de l'agua, "y na que nun se-y ve'l cuerpu, namás la cabeza qu'apruz de la inmensidá de l'agua pa tomar una bocanada d'aire", espliquen dende la galería.

N'otra paré va apaecer la fotografía "Entre redes", con un contraste interponiéndose ente'l so mar y les redes, onde l'artista denuncia "les trampes que l'home dexa nel mar y que tanto mal causen al nuesu ecosistema", sorrayen nel catálogu de la muestra.

Otra parte fundamental de esposición ye una instalación compuesta por siete foles de cristal sopláu qu'alluguen nel so interior agua de distintos mares qu'Alejandra Glez encargóse de recoyer en bidones de toles partes del mundu, y que llevó al so estudiu de Madrid, onde consiguió con eses pieces "encapsulales amestándo-yos distintes tonalidaes en función de les sensaciones que tuvo en caún d'ellos".

