Les galeríes Llamazares y Vigil-Escalera, premiaes na Feria d'Arte de Santander

La Galería Aurora Vigil-Escalera y la Galería Llamazares, úniques sales d'esposiciones asturianes na Feria d'Arte de Santander, fueron galardonaes con entrambos dos premios Adquisición. La Galería Llamazares, que dirixe Diana Llamazares, recibió'l galardón de la Colección Rucandio gracies a la obra "Todo ocurrió aquí", d'Estefanía Martín. Pela so parte, la Galería Vigil-Escalera, que ta al cargu d'Aurora Vigil-Escalera, tuvo igual reconocencia per parte de la Colección Kells Art Collection pol trabayu "Entre redes", de l'artista cubana Alejandra Glez.

Dambes galeríes apostaron por proyectos específicos –"solo project"– nún de los eventos d'arte contemporáneo de mayor relevancia nel norte del país.

Diana Llamazares y Estefanía Martín. / LNE

Estefanía Martín ye una artista bilbaína que na edición de 2018 de JustLX Lisboa llevó l' I Premiu Alduisición d'Arte Emerxente de la Fundaçao Millennium BCP pol so trípticu "Mala hierba". La vizcaína tamién s'alzó col II Premiu de Pintura y Artes Plástiques "La Rural" pola so obra "La mala hierba también muere". Martín trabaya n'esclusiva pa la Galería Llamazares dende 2016, añu de la so primer esposición individual, "1-600", con Semíramis González como comisaria.

Tocantes a Alejandra Glez, ye una artista visual cubana de formación autodidacta y afincada en Madrid. La so obra céntrase na deconstrucción d'estereotipos y estigmes acomuñaos al cuerpu femenín. Al traviés de la fotografía, el videoarte, l'arte dixital y la "performance", Glez trabaya con tópicos acomuñaos a les relixones afrocaribeñes, la memoria colectiva y la espiritualidá ente'l ser humanu y la mar.

