Aprobáu'l proyeutu pa que Turespaña invierta 2,3 millones en remocicar el Monesteriu de San Pedro de Villanueva en Cangues d'Onís

Va facer dos años desque'l Gobiernu d'España anunciaba una inversión nel Parador de Cangues d'Onís de 2,3 millones d'euros y agora'l plenu del Conseyu del Patrimoniu del Principáu acaba d'aprobar el proyeutu por que Turespaña entame esa restauración nun inmueble que ye Bien d'Interés Cultural (BIC).

La restauración del monesteriu cangués, qu'anguaño s'utiliza como Parador Nacional, inclúi delles actuaciones (na zona ensin ocupar pol parador) pa consolidar el claustru y la torre del complexu monásticu, mesmo que remocicar la casona indiana y la vaquería. Tamién se cuenta entamar una meyora del llume y va llevase a cabu un estudiu xeolóxicu y arqueolóxicu. Esta actuación forma parte del programa d'inversiones que ta entamáu na rede de Paradores de Turismu d'España con cargu al Plan de Recuperación financiáu colos fondos Next Generation EU. El cenobiu de San Pedro de Villanueva foi declaráu en 1907 Monumentu Históricu Artísticu, figura de protección anguaño equiparada a la de BIC.

Per otra parte, el plenu del Conseyu del Patrimoniu tamién aprobaba na so xunta va unos díes un proyeutu de meyores na sede del Muséu Arqueolóxicu d'Asturies, nel antiguu monesteriu de San Vicente d'Uviéu y nel so edificiu amiestu, Monumentu Nacional dende 1934.

Esta intervención va executase en dos fases. La primera va centrase na cubierta plana transitable asitiada sobre la sala d'esposiciones temporales y la segunda, na cubierta del almacén suétanu. El presupuestu global de la obra xube a 217.000 euros.

