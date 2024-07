El Belles Artes celebra a Tàpies con una muestra de la so poética fecha en cartón

"Ye ún de los artistes más importantes y con mayor proyección internacional, tanto n'Europa como n'EE UU, na segunda metá del sieglu XX", sostien Alfonso Palacio, director del Muséu de Belles Artes d'Asturies. Refierse a Antoni Tàpies, el protagonista de la 31 edición del programa "Obra Convidada" de la pinacoteca uvieína, cola so obra "Signe i matèria" (1961), qu'esti día se presentó al públicu y va poder contemplase hasta'l 27 d'ochobre.

Procedente del Muséu de Belles Artes de Bilbao, la obra en cuestión vieno pa complementar por un tiempu a "Ocre y gris", tamién de Tàpies y de la mesma etapa, yá n'Uviéu de magar formara parte de la donación de Plácido Arango, en 2017.

El Belles Artes d'Asturies axúntase asina a la celebración del centenariu de la nacencia del catalán –anque nació n'avientu de 1923 foi esti añu cuando se celebró esa efeméride–, lo que llevó a programar eventos per tol país. El mesmu Belles Artes d'Asturies axuntará delles iniciatives. Como s'esplicó esti día, esta obra empieza'l llamáu "Ciclu Tàpies", yá qu'amás de la obra convidada programóse la esposición: "Antoni Tàpies. Estampes (1969-2011)" dedicada a la so obra gráfica ente 1960 y 2011, que s'inauguró con 24 estampes de trés colecciones particulares amás de les que yá s'atopaben nel muséu.

El ciclu va cerrar con una conferencia de Laura Baños, comisaria de la esposición, nel edificiu históricu de la Universidá.

Pero lo primero de too foi poner en diálogu a dos obres –la bilbaína y la del fondu d'Arango– que "pertenecen a ún de los periodos más granibles del artista, ente 1954 y 1967. Ehí Tàpies fai de la materia la base conceptual y formal de la so creación. A partir d'esi momentu, lo matérico va dexar pasu a lo obxetual". Daqué que se ve perbién nel soporte emplegáu, el cartón: "Un material poco noble y humilde. La guapura que s'escuende detrás d'estos elementos va tar na base non solo de la poética d'esta obra, sinón de munches de les realizaes nesti periodu", sostien Palacio. Pal qu'amás, el cartón ye usáu como "soporte pa la esperimentación, con una serie d'elementos que parten d'esi trabayu cola materia de calter inicuu y tachista".

Al respeutive de la composición, Palacio rescampla que nes dos obres "el centru queda estenu, siendo nos llaterales onde se concentren la mayor parte de los elementos en forma de mancha, signu y xestu". Sicasí, la clave de la obra ye un signu concretu, dos trazos en forma d'aspa: "Tien una significación polivalente: per un llau, proyeuta escontra l'imaxinariu de lo misterioso; per otru, Tàpies tamién lo usa en dellos cuadros pa tachar coses, suprimiendo dellos aspeutos que quier esconder. Pero n'otros fai la función contraria, pos sirve pa enfatizar. Independientemente del so significáu, marca con muncha enerxía la composición de los sos cuadros".

"Too s'articula alredor d'una idea de guapura y harmonía a partir d'escasos componentes y elementos humildes", resume Palacio sobre la obra. Respeutu al estilu únicu del artista catalán en comparanza con otros pintores del so movimientu, l'informalismu, Palacio sostien que "estrémase d'otros artistes de la so xeneración nel fechu de qu'en cuenta de partir d'un impulsu d'efusión anímica, pintaba d'un xeitu más meditativu".

"Esta obra convidada vien refrendar un programa espositivu escelente, como tol llabor del Muséu de Belles Artes. Nun podemos entender la cultura n'Uviéu ensin él", resumía David Álvarez conceyal de Cultura del Conceyu d'Uviéu y vicepresidente del patronatu del muséu. Pela so parte, Antón García, director xeneral de Política Llingüística y Acción Cultural nel Gobiernu del Principáu, nun pudo otro que comentar que les obres de Tàpies dan una sensación de cartografía: "Per aciu d'esa materia y esos colores, va faciendo un mapa del momentu y de la sociedá. Creo que si daqué lu caracteríza ye como s'integra na vida social de Cataluña, la España o la Europa na que vive".

