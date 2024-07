Carlos García enseña'l so arte na so propia galería: "Ye la manera natural d'amosar la mio obra al públicu en xeneral"

El pintor y escultor xixonés Carlos García va abrir la so propia galería d'arte permanente en plenu barriu del Carmen de Xixón. Concebida como una "flagship", l'espaciu va amosar una selección de les sos escultures y pintures, ufiertando una esperiencia multidisciplinar que garra la esencia de la so obra "d'una manera independiente y dinámica", tresmite García. La inauguración va ser el próximu 25 de xunetu (19.00 hores) na cai Salustio Regueral, onde va tar la sede d'esti nuevu centru d'arte.

Con esta apertura, García cumple con un proyeutu que tien nel pensamientu dende va munchos años y que surde d'una "deriva natural" del so trabayu. "Muncha xente conoz la mio obra, sígueme dende va tiempu, pero nel mio estudiu", señala. Ye por ello qu'esti muestrariu "ye la manera natural d'amosar la mio obra al públicu en xeneral, y que d'esta manera puedan conocer el mio trabayu, sacándolo del estudiu".

Tamién ye un espaciu d'esperimentación pal mesmu artista, nel que se va amosar un percorríu peles distintes etapes de la so obra y nes que más de venti décades de trabayu van vese reflexaes nes distintes series y proyeutos per aciu de la escultura, la pintura o la fotografía. Yá anuncia que "nun futuru realizarán proyectos concretos, de series concretes y va dise camudando col tiempu" y ye que como creador polifacéticu que se define, la so obra artística percuerre distintos medios dende una perspeutiva contemporánea al traviés de llinguaxes astractos, cercanos al Arte Povera y Arte Matérico nel que combina tradición y anovación. "L'arte ye la mio forma de vida, tolo bono que puedo apurrir a los demás y sobremanera, tolo que m'apurre a mi cada día", afirma García.

Dientro d'un estilu astractu pero enllenu de simbolismu, na so obra rescampla "el marcáu sentíu conceptual onde'l soporte material tresciende'l so estáu y provoca un fondu analís". Ye tamién un artista interesáu especialmente en "l'empléu y reutilización de materiales de fuerte calter industrial, como l'aceru corten, aluminiu, cementu, o cristal". La so molición por sentise vivu llevólu a " percorrer gran parte del mundu, onde al empar d'aprender y dexase plasmar pol llugar de destín desenvolvió munchos de los sos proyeutos, interiorizando la esencia de cada territoriu, pa reinterpretarlu y descodificarlu nes sos obres", esplica l'autor.

Xixón ye agora'l so próximu oxetivu y revela que "esti proyectu representa un finxu na mio carrera", col que nun se puede sentir más emocionáu.

