Les balandres (que non aguamales) amenacen les playes asturianes: qué son, cómo estremales y qué facer si te piquen

Los seres humanos sentimos interés pel océanu, como los animales que viven nél o la sensación que sentimos al metenos nel mar. Sicasí, esti branu, n'Asturies, les balandres invadieron delles sableres y obligaron a izar la bandera colorada que prohibe'l bañu nelles. ¿Qué hai detrás d'ello? Les famoses balandres.

A pesar de que tienen un aspeutu asemeyáu a les aguamales, les balandres son una colonia; esto ye, cooperen pa sobrevivir. Ello ye que tamién se les llama "falses aguamales". Ente les funciones d'esti ser vivu atópense la caza, el movimientu, l'alimentación y la reproducción. Patrones en base a los que se mueven. Tienen una forma de globu enllena de gas que puede midir hasta 30 centímetros de diámetru. Pero, más allá d'esa parte más visible, presenten tentáculos d'hasta 50 metros de llargor, reconocíos fácilmente pol so color azul o púrpura.

A diferencia de les aguamales, les sos “bixiges” floten na superficie de l'agua, colos sos tentáculos per debaxo de la superficie. D'esti xeitu, facilítase la so presencia nel océanu.

Les balandres suelen tar n'agües templaes y esti branu llegaron a playes orientales d'Asturies como La Isla, La Griega o Llastres, ente otres. Esta selmana pasada, por casu, el primer avisu llegó en La Isla a les cinco de la trade, y siguió espardiéndose pal Oeste, escontra Villaviciosa. Cola so presencia, los socorristes tuvieron que cerrar al bañu los arenales, prohibiendo que les persones se metieren nel mar, mangando de la mesma la bandera colorada. Los díes siguientes atopáronse na playa de Vega, en Ribeseya y el 22 de xunetu viéronse en Borizu, na localidá de Celoriu (Llanes).

Nos últimos branos, la so presencia foi cada vez más avezada n'agües del Cantábricu asturianu. Un fenómenu venceyáu al aumentu de la temperatura del agua, que tien que ver, según los espertos, col calentamientu global del planeta.

Qué facer si atopamos con una balandra

Primero de too, encamiéntase nun tocar al exemplar porque la so picadura puede ser peligrosa. Dependiendo de la so intensidá y de la respuesta del organismu de cada persona, puede provocar estomagaes, fiebre y voltura. Sía que non, la irritación siempre ye cafiante. Y en delles ocasiones, puede xenerar cuadros graves qu'inclusive lleguen, eventualmente, hasta la muerte en persones propenses a choques anafilácticos.

Pa esaniciar la picadura, puede intentase llavar la zona con agua salao del mar. El xelu seco tamién puede atenuar los síntomes, qu'en casu de persistir van necesitar d'atención sanitaria. Nun s'encamienta usar agua duce porque los efectos podríen aumentar. Tampoco s'encamienta usar vinagre. Igualmente, pa quitar restos de la balandra que puedan quedar na piel, hai que procurar nun resfregar.

Pero, primero de too, si sufre ún una picadura, hai qu'avisar a los servicios de socorrismu de la playa pa qu'actúen darréu.

La presencia de la balandra ye un problema que cada vez esmolez más nos conceyos costeros asturianos, sobremanera los más turísticos. Asturies tien grandes sableres, qu'atraen a munchos bañistas, y esti fenómenu puede ser contraproducente pa los intereses económicos d'estes árees.

