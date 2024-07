Uviéu postúlase como sede d'una fundación o un muséu dedicáu a Úrculo

Yoann Úrculo, fíu del pintor y escultor Eduardo Úrculo, manifestó va unos díes, na inauguración de la esposición dedicada a so padre n'As Quintas, n'A Caridá, el so deséu d'atopar un llugar nel qu'amosar de forma permanente la obra del artista, nacíu en Santurce, en Bilbao, pero estrechamente venceyáu a Asturies, onde trescurrió gran parte de la so vida. Yoann Úrculo refirióse concretamente a Uviéu como allugamientu ideal d'una fundación que velara y amosara'l legáu de so padre. L'alcalde d'Uviéu, Alfredo Canteli, manifestóse más que receptivu a la propuesta, y esti día declaró que "sería un honor que tuviera la fundación ya inclusive un muséu" n'Uviéu.

"Nun tenemos noticia concreta nenguna d'esti asuntu, tamos abiertos dafechu a falar", indicó l'Alcalde, recordando que "Úrculo ye fíu adoptivu d'Uviéu". Ello ye que refirióse a él como a "un artista d'Uviéu con grandes obres". Dalgunes d'elles formen parte del paisaxe urbanu de la capital del Principáu. Por casu, les escultures "Culis monumentalibus", que s'irgue delantre del teatru Campoamor dende l'añu 2001; "El regresu de Williams B. Arrensberg", rebautizada popularmente como "El viaxeru" y allugada na plaza Porlier, y "Los llibros que nos xunen", instalada nel campus d'El Milán.

Yoann Úrculo sostien que "hai qu'inculcar a les nueves xeneraciones quién yera Úrculo: merezlo". Y pa ello quedría "como proyeutu de futuru crear una fundación, y creo qu'a la ciudá a la que -y correspondería sería a Uviéu". La llegada y l'allugamientu na capital de forma permanente del legáu d'Eduardo Úrculo, ún de los grandes esponentes del arte pop n'España, sería un finxu cultural p'Asturies.

Úrculo, nacíu en Santurce en 1938, llegó a Asturies en 1941. La so familia mudóse a Sama de Llangréu atraida poles oportunidaes llaborales que daquella ufiertaba la cuenca minera. Estudió nel institutu de Sama, pero tuvo llueu que ponese a trabayar como ayudante de topografía. Foi depués d'una llarga convalecencia, al cayer enfermu d'hepatitis, cuando s'engabitó al dibuxu y la pintura. La so primer esposición, en 1957, fíxola nel Llar del Productor de La Felguera y esi mesmu añu empezó a dibuxar nel suplementu dominical LA NUEVA ESPAÑA. Asina consiguió una beca del Conceyu de Llangréu pa formase en Madrid nel Círculu de Belles Artes y na Escuela Nacional d'Artes Gráfiques. A partir d'ehí la so obra y el so prestíu fueron n'ascensu. Los sos cuadros y les sos escultures pueden vese na Galleria Nazionale d’Arte Moderno de Roma, el Muséu Nacional Centru d'Arte Reina Sofía, el Belles Artes d'Asturies y otres munches instituciones y colecciones internacionales.

