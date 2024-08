Alsa convierte la movilidá de turistes nún de los sos motores de crecimientu

Alsa ta pisando a fondo l'acelerador nel negociu turísticu ensin salise del camín que meyor conoz, el de la movilidá. Esti branu la compañía asturiana aumentó la so ufierta de buses turísticos que permiten conocer ciudaes d'España y Marruecos, punxo en marcha nuevos trenes turísticos y empezó a operar col Bus Nàutic de Barcelona, un serviciu de catamaranes eléctricos que xune la Rambla cola playa de la Barceloneta. L'apueste pola movilidá turística ye per carretera, sobre raíles y per mar. Inclusive tamién per aire, porque Alsa tamién potenció esta campaña de branu los servicios intermodales qu'operen colos principales aeropuertos españoles.

Na presentación esti mes del Bus Nàutic de Barcelona, el conseyeru delegáu d'Alsa, Francisco Iglesias, señaló que nesi proyectu "danse la mano trés llinies estratéxiques nes que la compañía vien trabayando a modo: la sostenibilidá, la multimodalidá y la movilidá turística".

L'apueste por esi últimu sector ye clara si s'analicen les dos últimes compres d'empreses que fixo Alsa. En payares del añu pasáu'l grupu asturianu adquirió per aciu de BC Tours –compañía especializada na prestación de servicios turísticos que pertenez al grupu Alsa– Ibercruises, una axencia portuguesa especializada na prestación de servicios en tierra a les principales llinies de cruceros qu'utilicen los puertos de Lisboa, Porto, Portimao y les isles Azores. Y el pasáu abril Alsa completó l'alquisición de Grupu 1844, empresa de tresporte de viaxeros per carretera con sede en Les Palmes que ye líder na prestación de servicios turísticos y discrecionales nes isles Canaries. Tien una flota de 700 vehículos –ente autobuses, minibuses y coches d'arriendu con conductor (VTC)–, cuenta con una plantiya de 1.400 trabayadores y l'añu pasáu tresportó a 12,5 millones de viaxeros.

Asturies tamién tien protagonismu dientro de la estratexa turística de Alsa. La compañía sigue xestionando los principales servicios de tresporte públicu p'allegase ensin salir de la rexón al corazón de los Picos d'Europa: el funicular de Bulnes y el plan d'accesos n'autobús dende Cangues d'Onís a los Llagos de Cuadonga. Amás, per segundu branu consecutivu, Alsa opera na ciudá d'Uviéu con un bus turísticu –asemeyáu a los que la compañía tien n'otres ciudaes como Madrid, Sevilla, Bilbao, San Sebastián o Marrakech (Marruecos)– y esti mes operó con dos viaxes del tren históricu-turísticu "Rampla de Payares", formáu por vagones que davezu s'utilicen nel Tren Turísticu de Felipe II, que xune Madrid y El Escorial; nel Tren del Mediterráneu, que xune Barcelona y Valencia, y nel Tren Atapeceres de Castiella que xune Madrid con Segovia y que tamién formen parte de la ufierta turística d'Alsa.

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.