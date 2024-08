Abiertu'l plazu pa participar nel concursu de relatos curtios "Eugenio Carbajal" de Mieres

El Conceyu de Mieres, per aciu de la Conceyalía de Mocedá ya Infancia, convocó una nueva edición del certame de relatu curtiu "Eugenio Carbajal", ún de los pocos premios lliterarios reservaos a mozos menores de 30 años esistentes n'Asturies. El premiu algama yá' la so 22.ª edición. Na postrera d'elles recibiéronse 33 trabayos, y el ganador foi'l mexicanu Rafael Gutiérrez.

Van poder participar nel concursu autores mozos d'ente 18 y 30 años, quitando los vencedores de les postreres 5 ediciones. Los trabayos pueden presentase tanto n'español como n'asturianu, y tienen de ser siempre orixinales, nun tienen que tar publicaos, "nin en papel, nin n'internet", y muncho menos, ser premiaos n'otros galardones.

Cada participante va poder presentar un máximu de dos trabayos a concursu. El plazu d'almisión de los trabayos va rematar el 30 de payares de 2024. El fallu del xuráu va sopelexase al traviés de la web municipal (@www.mieres.es), indicando l'autor del testu ganador y el so títulu.

Hai un únicu premiu por un importe de 1.500 euros. Los trabayos pueden unviase tanto per corréu postal como per corréu electrónicu. Nel primer casu, los orixinales han de tar roblaos so seudónimu. Los unvios per corréu electrónicu van facese a la siguiente dirección: eugeniocarbajal2024@ayto-mieres.es.

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies”