Natalia Suárez reinterpreta la técnica xaponesa del "kintsugi" en versión asturiana

La ceramista Natalia Suárez (Llaviana, 1976) trabaya nel so taller de l'aldea d'El Valle, en Candamo, so la so marca, Woodic, y ellí tien versionada, nel so nuevu proyeutu creativu, la téunica del "kintsukuroi" o "kintsugi", cola qu'en Xapón s'igüen les pieces de cerámica rotes, xuniendo los fragmentos con oru y enguapeciendo los oxetos deterioraos, faciéndolos más valiosos. "Remiendos" ye la rellectura que l'artesana fai d'esi minuciosu procedimientu. Diose cuenta de qu'ente l'exóticu kintsukuroi y l'arte de remendar nun hai muncha diferencia. Afirma qu'en dambos casos ye cosa de reaprovechar materiales, d'iguar desperfectos y correxir erros. A partir d'ehí, recurriendo a memories familiares y a l'almiración pol trabayu de los artesanos tradicionales, realizó una serie d'obres, alredor d'una docena, y un vídeu. Una selección d'elles, ocho en total, nes que "los costurones fainse guapos", enséñense hasta'l 1 de setiembre na recepción de Llaboral Ciudá de la Cultura.

Dende la esquierda, procesu de realización de "Echar un remiendu", el so prototipu y la pieza "Edra fisura". / Lorena Grandio

Natalia Suárez, qu'en 2022 quedó finalista nos Premios Nacionales d'Artesanía, llevaba tiempu dándo-y vueltes al asuntu de los remiendos y al so significáu fondu. "El conceutu lleva escorriéndome dende va munchísimos años", cuenta, quiciabes porque na so familia siempre se reutilizaron les coses. "Tengo l'alcordanza, al anochecerín, de la mio güela remendando la ropa de la mina y del campu", remembra. Nel so segundu cursu de carrera, estudiando Belles Artes, Natalia Suárez fixo un trabayu nel que recoyó los remiendos de so güela. Agora, los remiendos volvieron a ella, cola so acepción de parche col que s'igua lo que ta roto y el significáu que zarra la espresión "echar un remiendu", referida a la charra ente muyeres que se confíen les sos esmoliciones y danse conseyos.

Una de les pieces qu'amuesa agora na Llaboral titúlase talo como, "Echar un remiendu", y ye una obra collaborativa, realizada por delles muyeres, ente elles la ilustradora y artesana catalana, instalada n'Asturies, Wen Yuri. Una d'elles finó, comenta Natalia Suárez, asina qu'hai una carga emotiva amestada. Otra ye una pieza de kintsukuori de so, que se-y rompió y qu'ella mesma volvió reparar. Hai tamién una cerámica, iguada con oru y tela. Otra con lañes, les grapes qu'usaben los lañeros, un oficiu desaniciáu y que tuvo qu'aprender pola so cuenta, viendo vídeos antiguos. Asina hasta completar les ocho obres qu'enseña na esposición. Más p'alantre espera poder esponer el proyeutu completu, que pudo realizar cola ayuda del programa asturianu Cultura en Rede, nes cases de cultura asturianes. Ehí podría incorporar la pieza que-y inspiró'l so bisagüelu, que yera garabateru. Pensando nél creó un garabatu, con dientes de cerámica y oru.

Natalia Suárez, de Woodic. / Fernando Rodríguez

Pel momento, na Llaboral puede vese un adelantu –la esposición "Remiendos" ta abierta de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 hores– y el sábadu , 10 d'agostu, a les 11.00 hores, yá tán escosaes toles places pa l'actividá que va supervisar Natalia Suárez, "Remendando resquiebres: kintsugi".

