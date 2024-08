Los ganaderos asturianos piden una regulación que protexa la so actividá frente al turismu

Representantes de les organizaciones sindicales asturianes URA y Granagri pidieron esti día al Principáu qu'entame una llei pa protexer los usos y costumes de l'actividá ganadera frente a un turismu que, "dacuandu, crea problemes a ganaderos y llabradores nel so entornu de vida y de trabayu". Asina lo esplicó Borja Fernández, coordinador d'URA, frente a la sede de la Presidencia del Gobiernu asturianu: "La problemática qu'esponemos va más allá de la puxanza del turismu nes zones rurales. Tamos recibiendo quexes mui series sobre'l comportamientu de dellos turistes, que nun se pueden permitir. Esti día mesmo, llamáronnos unos ganaderos de Somiedu que nun pudieron aportar a ver los sos animales porque-yos torgaben el pasu trés grandes caravanes que se metieren per una pista, nel accesu a ún de los llagos", dixo. "Nin en touterrén nin siquier en quads pudieron. Tal foi asina qu'ún d'ellos perdió un xatu nun partu complicáu de la vaca, por nun poder llegar a tiempu a atender al so animal", fixo. Rosa Gutiérrez, la presidenta de Granagri, manifestarase nel mesmu sen: "Fainos falta que se torguen situaciones como la descrita y por eso demandamos una llei nacional de sofitu al campu", dixo.

Fernández rescampló otros casos. "En Navia, les ganaderíes de lleche tuvieron qu'insonorizar les máquines de catar porque fadiaben ya inclusive otru casu en Llanes onde se quexaben del ruiu de les cadenes de les cuadres y tuvieron que cubriles de plásticu", dixo. "Nun puede ser qu'un turista que vien unos díes o el que vien de la ciudá y compra una casa, imponga nel campu lo qu'él quiera y termine con una actividá que lleva dando de comer munchos años a la zona rural asturiana. Queremos que'l Principáu, per aciu d'una llei, protexa a los ganaderos", remató. Tanto Granagri como Uras van ellaborar un documentu conxuntu encamentando al Principáu a que s'entame una llei al respeutive.

