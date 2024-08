La llavianesa Natalia Pastor va llevantar una "Barricada doméstica" nel Muséu Barjola

La cuenca minera, el paisaxe industrial, el movimientu obreru, la resistencia, la muyeres que lluchen en casa y nes cais, la so propia vivencia familiar y personal, "como muyer, artista y madre". Tou ello vertebra la obra de Natalia Pastor (La Pola Llaviana, 1970) y ta presente en "Barricada doméstica, de dientro a fuera", el proyeutu espositivu, a manera d'instalación, col qu'acaba de ganar la séptima edición del Premiu Muséu Barjola d'Artes Plástiques, convocáu pola Conseyería de Cultura y dotáu con 6.200 euros.

Creáu espresamente pa la xixonesa capiya de la Trinidá (una de les sales principales del Barjola), supon "un retu" pa l'artista. Ye consciente de que tendrá de tener bien en cuenta la so arquitectura, les columnes y les forniques. "Ye un espaciu mui potente", reconoz. Tien unos meses per delantre pa facer axustes y resolver el montaxe, hasta avientu, que ye cuando ta prevista la inauguración.

Delles obres de Natalia Pastor: dende la izquierda, "My way", un dibuxu de la serie "Ring domésticu"; "Barricada en Sotón", semeya impresa en lona de la serie "¡Vamos d'escursión!"; "Trensterritorialidá", instalación de la esposición de la Fundación Danae nel Barjola, y "Monu de trabayu", tamién de "Ring domésticu". / LNE

El xuráu qu'escoyó la so propuesta, presidíu pol director xeneral de Patrimoniu Cultural, Pablo León, reparó na coherencia de la llinia de trabayu de l'artista. "Pastor trabaya tamién con conceutos como'l feminismu y la identidá colectiva y minera", destaca y "propón una historiografía de la cuenca del Nalón en formatu instalativu".

Natalia Pastor revela namás lo xusto del so proyeutu, por que nun s'eslea la espectación nin quede desvaída la primer impresión. Habrá una pieza central, alredor de la que va xirar la instalación, y ye, obviamente, "una barricada, pero doméstica". Daqué más: ye un trabayu multidisciplinar, con soníu y fotografíes, materiales del so propiu archivu vital, que foi guardando y arrexuntando. "Voi utilizar monos de la mina, los de mio padre, toballes d'Hunosa, lemes caleyeros, pintaos y bordaos, grabaciones de manifestaciones...", va desvelando. Natalia Pastor vuelve una y otra vez a los mesmes temes y ye habitual que reutilice elementos d'una obra a otra. "El mio trabayu", esplica , "ye un ‘work in progress’ permanente". Amás, va haber un ensame de referencies a otres artistes, na onda de Barbara Kruger. De "Barricada doméstica" diz tamién la so autora que "tola pieza ye mui combativa, va de la llucha individual, nel llar y l'ámbitu domésticu, a la llucha colectiva, con una perspeutiva de xéneru", por eso lo de "de dientro a fuera". Ye "una pieza autobiográfica, pero dientro de lo colectivo" y una obra reflexiva, sobre'l desarrollu de la minería y el so paisaxe xeográficu y humanu: "Llevo viviendo na cuenca más de 20 años y vi'l cambiu, el zarru de les mines, la despoblación, hai tamién un analís d'esi contestu".

Pastor atesora una llarga y bien fundada trayeutoria creativa con premios: el d'Artista Mozu Revelación n'Asturies, el de Pintura de la Xunta Xeneral y el Certame Nacional d'Arte de L.luarca, ente ellos.

