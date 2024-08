El cebatu entra anováu na arquitectura moza

L'arquitecta Claudia Armas Vallina, fundadora y directora de Métrica8 Estudiu d'Arquitectura, ye una de les ganadores del Concursu del Colexu Oficial d'Arquiteutos d'Asturies (COAA) de Diseñu de Revestimientos Verticales de Madera. Nel so casu, na modalidá de "Paramentu vertical interior" –na de "Fachada ventilada esterior" resultó ganador Alejandro Pérez Villar–. P'Armas ye'l so primer premiu en casa, n'Asturies. Yá recibiera ún, primero, en Panamá, pero esti reconoz que-y fai especial ilusión. La so propuesta, qu'hasta'l 18 d'agostu preséntase, con paneles, fotografíes y prototipos, nel pabellón del Colexu d'Arquiteutos na Feria de Muestres d'Asturies, en Xixón, ta inspirada na tradición constructiva asturiana, concretamente nel cebatu, y ella titúlala"Texer pa florecer".

Lo que l'arquiteuta y el so estudiu discurrieron ye un sistema pa llevantar una paré vertical, d'usu interior, con madera de castañal. Fixéronlo recuperando la técnica del cebatu, qu'usa cañes y maderes de castañal enxareyaes. Ella actualizolo con formatos estándar, fundiendo l'arquitectura vernácula coles nueves tecnoloxíes. "Ye cosa de da-y una nueva oportunidá a una forma de construyir que yá esiste", indica.

La convocatoria del Colexu d'Arquiteutos, esplica, esixía que los proyeutos a concursu dieren "visibilidá a les maderes de castañal", asina que nel so casu pensó: "¿por qué nun entemecer la tradición asturiana, na que con vares de castañal facíen zarramientos d'horros, carros..., con una versión más estandarizada?". Recoyendo la tradición artesana del cebatu, l'equipu discurrió "un sistema que puede utilizase de delles maneres, enxareyando la madera n'horizontal y vertical, con más o menos densidá –un paramentu más abiertu, pa un salón; más trupu y más íntimu, nuna habitación...".

L'arquitecta Claudia Armas Vallina. / LNE

El cebatu, apunta Claudia Armas, nun ye una singularidá d'Asturies "Esta manera de trenzar la madera úsase en munchos llugares del mundu: tuvimos nun taller n'Austria onde se-y da un acabáu con barru y paya; ye una manera de construyir mui vernácula, que se repitía en munchos llugares, y n'Asturies suel ser con madera de castañal", esplica . Ella, que ye de Caravia, ta avezada a velu equí y allá, per tol pueblu, y lo mesmo en munchos otros llugares d'Asturies.

El cebatu, conseña, "cada vez s'utiliza menos". El so estudiu tuvo "la suerte de contactar con un carpinteru familiarizáu cola técnica", al que punxeron al tantu de lo que queríen facer. Nel cebatu usábense "vares, palos qu'atropaben pel monte", cunta l'arquiteuta. El proyeutu de Métrica8 permite adquirir les pieces de madera, de delles dimensiones, estandarizaes, y da-yos forma, entretexéndoles atendiendo a lo que se pida en cada casu. Asina, "cada proyeutu tien la so propia esencia".

A les maderes fae-yos falta una cierta combadura. "Nel aserraderu dixéronnos que teníen maderes húmedes, perfectes pa esi procesu, y ye lo qu'usemos, va ensugándose y la pieza va evolucionando y camuda col pasu del tiempu", detalla Claudia Armas, y sigue dando información sobre'l procedimientu: "El primer pasu ye mangar los montantes, que ye la estructura del paramentu; a partir d'ellos faense los trenzaos".

Entá nun utilizaron el so nuevu sistema constructivu en nengún edificiu o proyeutu real, pero nun van tardar en facelo. "La idea ye dir metiendo esti tipu d'acabaos nes obres. Tenemos entamáu'l nuesu estudiu en Colunga, concebíu a manera de portfoliu de lo qu'entendemos que ye l'arquitectura; na entrada vamos usar cebatu, les parés van dir en tierra y barru con tratamientos naturales, y vamos reutilizar materiales d'otres viviendes, pa da-yos una segunda vida", adelantra Claudia Armas.

Métrica8 nun lleva nin un añu d'andadura y, como destaca la so ceadora, "ye un estudiu nuevu que reivindica la tradición asturiana y l'aplicación de les arquitectures vernácules nun planu contemporaneu". "Especializámonos en recuperar ruines y da-yos nueva vida", amiesta, y prueba d'eso ye ún de los proyeutos más vistosos nos que tán somorguiaos, el de la restauración de la Casa Rosa, n'Uviéu. Precisamente, parte de los materiales de refugaya que van salir d'ella reutilizaránse nel estudiu de Colunga. "Si nun diríen al vertederu", comenta.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"