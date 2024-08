La edá media a la que se xubilen los asturianos nun dexa de crecer: la pensión y los años colos que se retiren

El perfil estadísticu mediu de los que se xubilaron no que va d'esti añu n'Asturies correspuende a un trabayador con una edá de 64 años y unos diez meses qu'empieza cobrando una pensión de 1.706 euros brutos al mes (cuasi 24.000 euros al añu en catorce pagues enantes d'impuestos). Eses traces, sacaes de los númberos oficiales de la Seguridá Social, certifiquen l'aumentu gradual de la edá efectiva del retiru na rexón, inducíu na so mayor parte poles socesives reformes del sistema públicu de previsión entamaes dende 2011. De caltenese l'enclín vistu hasta'l pasáu mes de xunu, el promediu d'edá de los nuevos xubilaos asturianos va algamar per primer vegada los 65 años a la fin de 2024.

Alzar la edá efectiva de la xubilación foi'l principal de los caminos tomaos n'España pa reforzar la "sostenibilidá" del modelu español de pensiones (públicu, contributivu y de repartu), énte la presión financiera que va suponer a lo llargo de delles décades l'accesu a les prestaciones de los trabayadores nacíos nel "baby boom" (procesu d'espansión de la natalidá que n'España se suel asitiar ente fines de los años 50 y mediaos de los 70 del sieglu pasáu).

En 2011, col PSOE nel Gobiernu y nel contestu de la Gran Recesión de la economía global (2008-2013), tomóse la decisión de mayor caláu: l'aumentu gradual de la edá llegal de xubilación dende los 65 hasta los 67 años ente 2013 y 2027, quitando a los trabayadores con carreres de cotización más llargues. La reforma traxo en consecuencia tamién aumentos nes edaes mínimes p'aportar a les distintes modalidaes de xubilación anticipao.

Nesti 2024, la edá ordinaria del retiru ta afitada por llei en 66 años y mediu, anque permanez nos 65 años pa los qu'acrediten historiales de cotización cuandu menos de 38 años. Y la edá efectiva media ta na rexón nos comentaos 64 años y 10 meses, depués d'incrementase cuasi nun añu dende 2019.

Al impactu del citáu cambiu llegal axuntáronse dellos más, resultantes d'otres reformes (dalgunes col PP nel Gobiernu) y de mutaciones en dalgún aspeutu de la xestión del sistema: l'endurecimientu de la xubilación antemanada y sobremanera, de les condiciones de la xubilación parcial con contratu relevu (profusamente utilizada a lo llargo de llustros en tolos sectores n'Asturies y agora circunscrita a la industria; o les restricciones de fechu nos retiros por incapacidá permanente (gran númberu de solicitúes son refugaes y acaben en pleitos). Una singularidá asturiana contribuyó tamién a alzar estadísticamente la edá efectiva media de los nuevos retiros: l'amenorgamientu drásticu del númberu de mineros que, al dexar la condición de prexubilaos, "entren en caxa" (según la espresión popular), davezu con edaes inferiores a los 60 años. Depués de trés décades de procesu de lliquidación del sector carboneru, eses situaciones son agora bien poco numberoses.

La combinación de los factores descritos esplica cómo evolucionaron les xubilaciones prematures n'Asturies nos años de recién: en 2019, cuasi'l 44% de los nuevos pensionistes teníen menos de 65 años; güei esa proporción ta nel 32%.

