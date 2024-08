L'esfuerzu p'alquilar vivienda crez n'Asturies, pero alíviase pa mercar

L'esfuerzu que fai falta p'alquilar una vivienda n'Asturies (midíu en porcentaxe sobre los ingresos) aumentó n'Asturies nun puntu porcentual nun añu, con datos actualizaos hasta xunu, mentanto qu'esi mesmu esfuerzu p'adquirila menguó na mesma proporción, según el portal especializáu Idealista.

Según l'informe, el porcentaxe de los ingresos que fai falta destinar p'aportar a una vivienda nel Principáu creció hasta'l 14% nel casu d'adquisición y hasta'l 23% nel supuestu d'arrendar. La media española ye muncho más alta: precísase como promediu'l 23,1% p'aportar a una vivienda en propiedá (9,1 puntos porcentuales más) y hasta'l 35,7% nel casu del alquiler (12,6 puntos perriba de la media asturiana).

L'accesibilidá n'Asturies a una vivienda d'alquiler namás esixe un esfuerzu mayor qu'en 16 de les 50 provincies analizaes, y, nel casu d'una adquisición, solo en 12 provincies ye más accesible en términu económicos. Nesta clasificación inflúin tanto'l costu de la vivienda como los niveles de renta.

Nel casu de los precios, siguen siendo relativamente asequibles al respeutive d'otros territorios. El preciu mediu de la vivienda de segunda mano ye'l segundu más baratu d'España (1.397 euros por metru cuadráu), namás perriba de los de Castiella y Lleón, Castiella-La Macha, Estremadura, La Rioxa y Murcia, y Asturies ye la segunda comunidá onde menos crez en tasa interañal (2,7% en xunetu) depués de Cataluña (1,9%), cuando n'España avanza'l 7,9%. Asturies ye tamién la cuarta comunidá colos precios más alloñaos del máximu históricu. Nos arriendos, la xuba ye sensiblemente mayor (10,4%) y la mesma que la media nacional, pero, con too y con ello, el so importe ye'l séptimu más baxu depués de los de les dos Castielles, Galicia, La Rioxa, Murcia y Estremadura.

Tou ello asocede amás nuna comunidá como Asturies, que ye la quinta colos salarios más altos por términu mediu d'España y la segunda coles mayores pensiones públiques.

La resquiebra ente ufierta y demanda ye otru factor clave. Asturies ye la provincia, xunto con Ávila, Cantabria y Guadalaxara, onde más cai la ufierta de viviendes en venta (nueves y usaes) con datos del pasáu trimestre al respeutive del mesmu periodu de 2023. El descensu foi del 19%, trés vegaes el promediu nacional, que la so contracción ye del 6%. Uviéu ye de la mesma la cuarta capital con mayor amenorgamientu de la ufierta (-24%, la mesma qu'A Coruña y Lleón), solo per detrás d'Ávila, Burgos y Zamora. Y Xixón ye la ciudá asturiana con mayor presión de demanda en relación a la ufierta esistente y ocupa'l decimocuartu llugar ente toles ciudaes españoles: supérenla Madrid, Alcalá d'Henares, Valencia, Torrent, Les Palmes de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Sevilla, Barcelona, Santander, Reus, Hospitalet de Llobregat y Málaga, per esti orde.

Mentanto, la ufierta d'alquiler sigue reculando en beneficiu del arriendu de temporada. Uviéu ye la tercer capital na que más cai la primera (44% frente al 17% español) y la octava na que más xube la segunda: faelo'l 154%, cuasi'l triple que'l 55% nacional.

Esto reflexa l'aumentu del negociu turísticu, lo que tamién rescampla n'otru datu: Asturies ye la cuarta provincia de con costa con mayor ocupación de les viviendes turístiques esti branu (90,8%, lo mesmo que Lanzarote), solo inferior a Málaga, Mallorca y Menorca, y 5,9 puntos superior al promediu nacional colos datos arrexuntaos por Idealista hasta'l 31 de xunetu.

