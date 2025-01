Etelvino Vázquez, premiu "Oh!" d'honor d'esti añu 2025

El mundu de les artes escéniques asturianes, representáu na asociación profesional Escenasturias, anunció esti día la concesión del premiu "Oh!" d'honor de 2025 al dramaturgu Etelvino Vázquez.

Escenasturias reconoz nel anunciu del so galardón la so trayeutoria como "direutor, actor y maestru de xeneraciones de profesionales asturianos". Amás, la so compañía, Teatro del Norte, cumple 40 años nesti 2025. El trabayu d'Etelvino Vázquez, espliquen, ye yá "historia viva del teatru profesional de la rexón".

En formando parte de Caterma y Marxe, Vázquez crea Teatro del Norte en febreru de 1985 como un grupu d'alcuentru ya investigación. De 1986 a 1996 foi profesor d'Interpretación nel Institutu del Teatru d'Asturies. Tien dos premios "Oh!" a meyor director, un premiu "Asturies" de Teatru a tola so Trayeutoria y dos "Max" a meyor espectáculu en gallegu, en 2003 y 2008.