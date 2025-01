L'arte del uvieín Juan Falcón alica convertíu en xoyes

A partir d'ún de los recursos pictóricos más repitíos na so obra por Juan Falcón (Uviéu, 1959-2020), Falcón Gallery, la galería que xestiona la sobrina del artista, Lucía Falcón, y la firma uvieína Joëlle Joyas crearon una coleición que rinde tributu al artista uvieín.

Juan Falcón, artista llibre, bohemiu y anárquicu, que trabayaba al marxe de les canales d'espardimientu y venta convencionales, introdució'l motivu de la mano nes sos obres a mediaos de los años 90. Joëlle Joyas volvió a garralu y dio-y nueva vida nuna coleición que llamó "La mano de Falcón" y que se presentó nel mercadín navidiegu de la plaza de la Catedral d'Uviéu, onde tien un puestu abiertu al públicu.

Son un conxuntu de pieces, ente les qu'hai broches, aniellos, brazaletes y pulseres, colgantes y perendengues de dellos tamaños. Toes feches artesanalmente, "a mano", en plata de 925 milésimes, repitiendo esi motivu tan carauterísticu na obra de Juan Falcón.

Irene Álvarez, l'artesana xoyera que ta detrás de Joëlle Joyas, tienles trabayao "como pequeñes obres d'arte" y como un "símbolu universal de proteición, tactu y conexón". La coleición ye un homenaxe a Juan Falcón y "a los xestos que nos xunen: un abrazu, el contautu, dir de la mano con daquién". L'artista uvieín representó manes nos sos cuadros y nes sos escultures ya Irene Álvarez inspiróse pa les sos xoyes nes plantiyes de papel orixinales qu'él utilizó pa les sos primeres obres.

"Con esta aición", comenta Lucía Falcón, aludiendo a la coleición de xoyes dedicada al so tíu, "caltenemos viva la so memoria, estableciendo aliances que recuerden el so arte y el so legáu".

