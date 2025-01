"La Roldana" reivindícase nel Muséu de Valladolid y la Llaboral

Nel Muséu Nacional d'Escultura, en Valladolid, cerró l'añu con 170.736 visitantes lo que supon cuasi doblar les visites nun añu. Según los voceros del Ministeriu de Cultura ta rescamplando muncho la entrada rexistrada nel muséu desque'l 28 de payares inaugurara la esposición "Luisa Roldán. Escultora real", que lleva más de 30.000 asistentes y asitió como una de les grandes cites artístiques d'esti iviernu.

Trátase, espliquen dende'l centru, d'una amuesa cola que quieren averar a los visitantes "a l'apasionante vida de Luisa Roldán (Sevilla, 1652 - Madrid, 1706), qu'aunió escelencia, versatilidá y habilidá pa frañir les barreres de xéneru y llegar a lo cimero como artista: foi nomada escultora del rei por Carlos II, cargu que caltuvo con Felipe V. Y foi la primer artista española n'ingresar na Academia de San Lucas en Roma, un finxu nunca enantes algamáu por escultores hispanos".

El Muséu Nacional d'Escultura quixo, asina, facer presente la trayeutoria de "una de les más destacaes artistes españoles", que la so memoria non siempre tuvo nel sitiu más afayaízu por que "foi considerada por munchos como autora de menor calidá que so padre, tamién escultor, llegando a identificar con él bona parte de la so producción, lo que pesó en dellos de los estudios que se fexeron sobre la so figura". Lo mesmo pasó cola temática de la so obra. Los espertos reconocen que-y axudicaron "sobremanera" obres de "devoción, delicaes y de pequeñu formatu en barru cocío, qu'abultaben más propies de la so condición y sexu, dexando nun llugar secundariu la so rica y estraordinaria producción d'obres en madera y de mayor formatu".

Cuasi en paralelu a l'amuesa vallisoletana Asturies tien la so propia reivindicación de "La Roldana", como se la conoz nos ambientes artísticos. Nesti casu la so biografía forma parte d'una proyeutu espositivu d'Héctor F. Lasheras Díez y Begoña Torre Miguel que puede vese en LlABoral Centru d'Arte. Tituláu "NVSBLS. Muyeres invisibles na hestoria del arte", lo que se plantega ye'l redescubrimientu del trabayu de diez artistes, ente elles Luisa Roldán, "que mesmo que munches otres en delles disciplines, fueron anubríes y escaecíes nel relatu canónicu hasta que, nos años 70, historiadores como la estadounidense Linda Nochlin, se preguntaren por qué nun apaecíen muyeres artistes nos llibros d'arte", espliquen los sos promotores.

Siguiendo la sienda abierta na última década, que multiplicó n'España les publicaciones sobre muyeres artistes y llevó a munchos investigadores a comprometese con esos estudios, na Llaboral "La Roldana" presentase cola so obra "L'arcánxel San Miguel venciendo al demoniu" (1692), que la Galería de les Colecciones Reales punxo nel focu na so apertura el pasáu añu. Un grupu escultóricu de tamañu colosal que ye una de les obres más importantes de la sevillana. Luisa Roldán comparte reivindicación en "INVSBLS" con Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Clara Peeters o Artemisia Gentileschi, ente otres.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"