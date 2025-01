Verónica Grech enseña les sos ilustraciones na llibrería uvieína Matadero Uno

Verónica Grech (Avilés, 1977) presenta na llibrería Matadero Uno d'Uviéu una seleición de los sos meyores trabayos. Les ilustraciones que realizó ente 2018 y 2024 pa publicaciones internacionales como "The Washington Post", "Los Anxeles Times", "The Boston Globe", "The New York Observer", "The Telegraph" y "Vogue" van permanecer espuestes nel local hasta'l 20 de xineru. El so trabayu ye reconocible pol so estilu, pola so carga conceptual y el so tonu comprometíu. "La ilustración ye muncho más qu'estética; ye documentar, esplicar y opinar", fae l'artista.

Veronica Grech ye bien conocida nel ámbitu de la ilustración contemporánea y el so trabayu ta avaláu por premios como l'American Illustration, el Communication Arts, los World Illustration Awards y los de la Society of Illustrators of New York.

Con una gran fondura conceptual y un estilu visual únicu, les sos ilustraciones son mui demandaes n'Estaos Xuníos, Inglaterra y Xapón. Grech entiende la ilustración como "una ponte ente la palabra escrita y l'impactu visual, xenerando camientos fondos sobre los retos contemporaneos". Na so obra rescampla'l so compromisu colos derechos humanos, les polítiques feministes, les cuestiones de xéneru y la educación.

La esposición de Matadero Uno puede visitase de llunes a vienres n'horariu de 10.00 a 20.30 hores, los sábados de 11.00 a 15.00 y los domingos de 11.00 a 15.00.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"