Jessica cambió los ordenadores pola naturaleza y les veles en Panes

Dende va trés años y mediu Jessica Álvarez Fernández trabaya como artesana cerera n'Asturies. Ye una de les cuatro qu'esisten como tal nel Principáu, como ella señala. Nacida n'Uviéu y llicenciada n'Alministración de Sistemes Informáticos, trabayó 10 años como téunica d'Apple n'Asturies. "Tuvi unos años pero dexélo, nun me sentía motivada y decidí buscame la vida; soi una persona creativa y quería flexibilidá pa poder desarrolllala", esplica esta entamadora rural que, pocu tiempu dempués, tuvo trabayando un tiempu nuna llibrería n'Uviéu.

"Cuando la llibrería peslló nun atopé trabayu na ciudá y finalmente salióme unu en Panes p'atender el telecentru del Conceyu. Cuando terminé'l contratu tenía claro que quería quedame equí. Gustóme tanto la zona que finalmente pudi quedame a vivir. Pa mi la Naturaleza ye perimportante y en Panes toi a diez minutos de la mar y a diez minutos de los Picos d'Europa. Amás soi aficionada al deporte del monte. La Naturaleza dame muncha calma, déxame ser más creativa y conectar cola mio esencia", esplica l'artesana que s'interesó por convertise en cerera va cuatro años, anque yá llevaba faciendo otres artesaníes dende diez años primero.

Pa ella ye perimportante la materia prima cola que trabaya: "Los ingredientes son de mui alta calidá; ye una cera vexetal de soxa certificao, ensin químicos nin MGO, y los arumes son esencies que nun lleven nin ftalatos, nin agua, nin alcohol. Tengo más de 17 arumes. Los que más prestaron en Navidá foi el de cerveza-mantega y el de magnolia-fresa", esplica ella que firma la so obra como Deriva Velas Naturales, un nome que, a lo llargo d'eti añu, va camudar. Pel momento asina sigue dándose a conocer, cola so obra, nes redes sociales y na so páxina web. Ún de los sos trabayos más demandaos ye la vela que representa'l Picu Urriellu. "El molde en cerámica féxomelu un amigu y ún de los primeros guíes de Montaña de Picos, Alfredo Fernández", amesta.

El so oficiu como cerera nun-y da más que satisfaiciones : "Disfruto poniendo en valor esta artesanía nos talleres qu'imparto amás de que, participar en mercaos artesanales, ponme en contactu con otros compañeros nuevos colos qu'intercambiar esperiencies ya idees".

Tocantes a vivir nel mediu rural afirma que lo que más-y costó "nel Oriente ye atopar arriendos pa llarga estancia a un preciu razonable: ta mui engudeyao, pero a mi l'esfuerzu escaézseme en cuanto abro la ventana y veo esti maraviyosu paisaxe y lu disfruto xunto a los amigos que fixi equí", afirma.

