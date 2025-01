Una esposición diseñada pol asturianu Juan Jareño pa la Fundación Princesa recibe un galardón internacional

"España X Magnum", la esposición diseñada pol estudiu del asturianu Juan Jareño pa la Fundación Princesa d'Asturies con motivu del "Princesa d'Asturies" de la Concordia a l'axencia de fotografía na pasada edición de los Premios acaba de ser reconocida col prestixosu galardón "Emporia" na so modalidá d'oru y na categoría de meyor montaxe itinerante.

"Emporia" son unos premios d'ámbitu internacional dedicaos a reconocer la escelencia de trabayos d'arquitectura efímero, con categoríes dedicaes a pabellones de feria, módulos, stands, y tamién esposiciones itinerantes y non itinerantes.

La esposición "España X Magnum" pudo vese per primer vegada na Fábrica d'Armes d'Uviéu, na Selmana de los Premios, inaugurada pola actual presidenta de la Mangum, la fotógrafa valenciana Cristina de Middel.

Juan Jareño, creador del montaxe dende'l so estudiu en Xixón dedicó la reconocencia a tolos que fixeron posible la esposición. "Ensin dulda", declaró esti día, "esti ye un premiu de munchos. De la Fundación Princesa, a la que se-y tien que reconocer la so audacia y braveza. De Magnum Photo, pola so arrogancia, el so impecable y rellumante comisariáu, les sos soluciones, los sos collages, les sos persones, y la so lluz". Jareño tamién espardió'l so agradecimientu al "gran equipu de profesionales" que fixeron posible'l montaxe: "Llume, montaxe, impresión, coordinación de proyeutu… Proveedores toos implicaos en sacar alantre ‘lo nunca visto’". "L'allegría que disfrutamos por esti premiu", concluyó'l diseñador xixonés, "ye de munchos y xusto ye que tanto esfuerzu, ilusión y bien facer pela so parte retorne en forma d'oru 2024. Anque sía l'estudiu'l que recibe esti premiu, ensin toos estos collaboradores diba ser imposible ganalu".

La esposición "España X Magnum" ocupó 1.500 metros cuadraos y dedicóse a los fondos que l'axencia tien sobre'l nuesu país. Yera la de crear un espaciu "ensin orde de visita, llibre y alloñáu de soluciones espositives clásiques". L'estudiu de Jareño utilizó andamios llixeros, pa "evitar competir cola potencia del espaciu industrial" y, al tiempu, remembrar l'espíritu cooperativista de l'axencia.

