El sector qu'emburria otra vuelta la inflación n'Asturies perriba del 3%

L'Índiz de Precios de Consumu (IPC) d'Asturies esguiló l'avientu pasáu al 3,1%, cuatro décimes más que'l mes anterior y trés décimes perriba del índiz promediu nacional (2,8%). Los precios na comunidá, por tanto, volvieron superar la llende del 3%, dalgo que nun asocedía dende'l pasáu xunu.

Los productos que más s'encarecieron n'Asturies en comparanza con avientu de 2023 fueron la calefacción, l'allumáu y la distribución d'agua (12,5%), el pescáu fresco y conxelao (12,1%), la carne d'ovín (9,3%), la de vacunu (8,4%) y el tabacu (7,7%). Pela so parte, los que más descensos interañales esperimentaron fueron l'azucre (-18,1%), les frutes en conserva y frutos secos (-9,2%), los aceites y grases (-8,4%) y los oxetos recreativos (-2,8%). Too en xunto, el capítulu de los alimentos repicó un 1,9% na comunidá, una décima más de lo que pasó na totalidá del país. No que se refier al apartáu d'eletricidá y gas, el repique n'Asturies foi del 13,7%, inferior al de la media nacional (14,6%).

Avientu foi l'últimu mes enantes de la entrada en vigor, esti mes de xineru, de medríes fiscales con efeutu direutu nel gastu domésticu, como la xuba del IVA de la lluz del 10% al 21% y el de los alimentos básicos (pan, farina, lleche, quesu, güevos, fruta ...) del 2% al 4%.

El datu completu del IPC en 2024, amás, trai bones noticies a los trés millones de funcionarios españoles. El Gobiernu va aprobar un aumentu adicional del 0,5% del so sueldu, con efectos retroactivos dende'l 1 de xineru de 2024, en virtú del alcuerdu marcu robláu colos sindicatos pal periodu 2022-2024, que contemplaba un incrementu amestáu al 2% apautáu en función de la evolución de la inflación. Esto implica, por tanto, que los sueldos de los funcionarios alzaránse un 2,5%. Tanto en 2022 como en 2023 xubieren un 3,5%.

N'Asturies tamién va haber otru coleutivu con revisiones salariales. Los 2.000 trabayadores suxetos al conveniu de montaxes y empreses auxiliares del sector metal d'Asturies van esperimentar un incrementu salarial del 8,6% dende'l pasáu 1 de xineru, como resultáu del alcuerdu ente la patronal Femetal y los sindicatos una vegada rematáu'l conveniu 2021-2024. Esta revisión, que consiste na diferencia ente'l sumatoriu del IPC de los cuatro años de vixencia –2021, 2022 y 2023 y 2024–, y la suma de les medríes apautaes pa caún de los años (9,5%), concretóse una vegada conocíu'l datu definitivu del IPC d'avientu a nivel nacional (2,8%).

Coles mesmes, dichu datu implica la revisión salarial pa la plantía de la siderúrxica ArcelorMittal, d'acordies a lo apautao nel VIII alcuerdu marcu. Asina, los sueldos tendrán d'alzase un 2,8% con efeutu retroactivu dende'l 1 de xineru de 2024, según recordó esti día CC OO nun comunicáu. "De la mesma, una vegada conocida la cumplimentación de los oxetivos según cada centru, procederá l'abonu d'un 0,75% de paga non consolidable en conceutu de retribución variable", señaló'l sindicatu.

