Hunosa recibe un premiu internacional pol usu cultural de los sos pozos

El llabor de la hullera asturiana Hunosa no referente al tresformamientu d'antigües instalaciones mineres n'espacios con usos pa la cultura y el turismu travesó fronteres. Dalgo que demuestra'l premiu que la empresa recibió esta selmana en Madrid y que-y concedió l'Asociación Internacional de Periodistes y Escritores Llatinos de Turismu, "Visión".

Na entrega, celebrada nel edificiu históricu de la Universidá Camilo José Cela, el presidente de l'asociación "Visión", Tomás Rodríguez Arteaga, destacó "l'enfoque de sostenibilidá y caltenimientu del patrimoniu industrial que realiza Hunosa dándo-y un usu cultural y turísticu a les sos antigües instalaciones mineres buscando tamién el desenvolvimientu del sector turísticu como motor de desarrollu pal territoriu".

L'encargáu d'apurrir el premiu al Grupu Hunosa foi'l delegáu del Gobiernu en Castiella y Lleón, Nicanor Sen, y, pola compañía, recoyólu'l so direutor de Comunicación y Relaciones Institucionales, Gustavo Martínez Pañeda, y la coordinadora pa Hunosa del patrimoniu cultural, Lilia García Lorenzo.

Anguaño, Hunosa tien nes cuenques del Caudal y del Nalón dellos espacios antaño mineros que güei acueyen otros usos. Col pozu Sotón como lo más rescamplante pola so esperiencia integral que dexa al turista ser un mineru por un día, la hullera tamién entamó espacios nel Fondón (Llangréu), onde puede visitase l'Archivu Históricu d'Hunosa. Fai apenes unos díes, la empresa tamién inaguraba'l pozu San Xosé de Turón como un espaciu d'usos culturales y turísticos depués de remocicar la so sala de máquines. L'espaciu acueye estos díes la so primer esposición, "Pioneres, les muyeres del carbón", un percorríu n'imaxes que documenta la presencia y contribución femenina, davezu callada y escaecida, al sector.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"