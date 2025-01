L'índiz de llectura n'Asturies, per debaxo de la media nacional

Los índices de llectura n'España siguen creciendo y el porcentaxe de los que disfruten de los llibros por ociu llega per primer vegada al 65,5% según el Barómetru de Vezos de Llectura y Compra de Llibros n'España 2024, presentáu esti día pol ministru de Cultura, Ernest Urtasun. Asturies, sicasí, nun sal mui bien retratada nel informe, porque'l Principáu figura ente les comunidaes autónomes que tán per debaxo de la media nacional, en concretu, dos puntos per debaxo, con un 63,5% d'índiz llector.

Na visión xeneral, el 70,3 % de la población reconoz lleer por trabayu o estudios a lo llargo del añu pasáu y, amás, caltiense el porcentaxe de llectores frecuentes perriba del 50 %, lo que supon que más de la metá de la población llee con una frecuencia, cuandu menos, selmanal. L'informe ellaboráu por Conecta pa la Federación de Gremios d'Editores d'España (FGEE), col patrociniu de CEDRO y en collaboración col Ministeriu de Cultura, apunta que dende'l 2017, el porcentaxe de población que diz lleer por ociu incrementóse en 5,8 puntos porcentuales, mentanto que'l de llectores frecuentes medró en 3,5 puntos porcentuales.

"Nos últimos años, el Barómetru tuviera marcáu pola fuerte medría de los índices de llectura que se produció por aciu de la pandemia. Güei, vemos qu'amás d'afitase eses cifres, sigue produciéndose un crecimientu nel porcentaxe de persones que lleen nel so tiempu llibre. Esti estudiu amuesa un enclín positivu que, sicasí, tamién nos tien que llevar a doblar los esfuerzos p'amenorgar esi terciu de la población que sigue ensin tener la llectura ente les actividaes d'ociu", esplicó va unos díes Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios d'Editores d'España.

El ministru Urtasun peslló la presentación del estudiu destacando que se conseña que'l vezu llector na sociedá española "enraigónase y crez". "Ye un trunfu coleutivu, como sociedá, del qu'esti Ministeriu siéntese parte activa y arguyosamente responsable", declaró.

El barómetru nel Principáu El Barómetru de Vezos de Llectura y Compra de Llibros n'España en 2024 indica qu'el 63,5% de los asturianos lleen llibros por ociu, lo qu'asitia a la comunidá nel novenu puestu de la tabla. Per otru llau, Asturies destaca como ún de los territorios que meyor nota pon a les sos biblioteques.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"