Asturies y Cantabria, les comunidaes que menos van crecer esti añu

Asturies y Cantabria son les dos comunidaes autónomes que menos van crecer esti añu, según l'últimu informe de previsiones macroeconómiques de BBVA Research, el serviciu d'estudios de la entidá financiera. El documentu señala qu'el PIB de dambes comunidaes va crecer un 2% en 2025, a lo cabero de la clasificación nacional, con una media que va algamar el 2,3%.

Nel casu concretu d'Asturies, y en comparanza coles anteriores previsiones ufiertaes el pasáu ochobre, BBVA Research alzó una décima la so estimación de crecimientu pal acabante concluyir 2024, del 2,4% al 2,5%. Con too y con ello, ye la segunda tasa más débil del país, namás per detrás del País Vascu (2,4%) ya igualada otra vuelta con Cantabria (2,5 %).

Pa 2025, el serviciu d'estudios amenorgó nuna décima'l repique del PIB asturianu, del 2,1% al 2%. L'informe cuenta con qu'esti exerciciu van ser les comunidaes sureñes les qu'encabecen el crecimientu: Andalucía y Castiella-La Mancha (2,8 % caúna), Murcia (2,7%) y Estremadura (2,6%), por ser les más empobinaes a la demanda interna y con más pesu del sector primariu y el públicu.

Sicasí, el baxu crecimientu nos principales socios comerciales, la falta de recuperación del sector del automóvil, la mayor incertidume sobre la política comercial o la falta de tracción de la inversión, llevaron a revisar a la baxa les perspectives en delles de les comunidaes del norte.

A nivel xeneral, l'estudiu apunta qu'esti añu la inflación va siguir a la baxa, los tipos d'interés van menguar y l'empléu va siguir "dinámicu", amás de que se va allargar la contribución positiva del gastu autonómicu a la demanda interna.

La entidá tamién ufiertó per primer vegada una estimación pa 2026, exerciciu pal qu'espera una crecedera del 1,7% tantu p'Asturies como pal conxuntu d'España.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"