Asturies retien toles grandes empreses qu'aportaron dende Cataluña

La vuelta del Sabadell a Cataluña reabrió en munches empreses l'alderique sobre la conveniencia o non del regresu. El Gobiernu de la Generalitat, interesáu en que supla l'exemplu del bancu, dexa cayer que s'anda "pel bon camín" y la patronal catalana, Foment del Treball, albidra más tornes por un efectu llamada. N'Asturies desembarcaron delles grandes empreses por aciu del "procés" y, pasaos más d'ocho años, nun fixeron el camín de vuelta.

La celebración de la consulta illegal del 1 d'ochobre de 2017 y l'atayada declaración d'independencia de Cataluña xeneró en munches empreses llerza a una rotura colos marcos xurídicos español y européu. Cinco díes depués d'aquel referéndum, el Gobiernu de Rajoy aprobó un decretu que facilitaba el treslláu de sedes d'empreses y que se convirtió en puerta de salida masiva de sociedaes dende Cataluña escontra otres comunidaes. Asturies foi una de les beneficiaes.

Grandes empreses aterrizaron na comunidá, como l'aerollínea Votolea o la matriz de la multinacional química DuPont n'España y Portugal, DuPont Ibérica, que treslladó la so sede de Barcelona al complexu industrial y de servicios que la compañía tien nel valle de Tamón, en Carreño. Según esplicó entós la llangreana Ángela Santinaes, presidenta de DuPont Ibérica, escoyeron aquel momentu pa facelo, pero la sede taba en Cataluña namás por una tema históricu, "porque ellí astiara primeramente la compañía n'España, pero en realidá toles operaciones llevábense dende Asturies, les plantes de producción tán equí y, poro, lo lóxico yera que la sede tamién tuviera n'Asturies".

Pa les comunidaes que fueron receptores de les empreses que salieron de Cataluña los beneficios tuvieron acutaos. Sede social nun implica ser la sede fiscal ya impuestos como'l de Sociedaes o l'IVA son estatales. Sicasí, esos tresllaos tienen, por casu, efectos estadísticos. Nel casu de les multinacionales toles inversiones qu'eses compañíes faen n'España pasen a contabilizar como entrada de capital estranxeru na comunidá onde tien la sede social la empresa. Esta asítiase ellí onde tea arrigonáu'l principal establecimientu de la empresa o la so efectiva alministración y dirección, y esos órganos, siquier coles sos xuntes físiques, xeneren al so alredor actividá en tresporte, hostelería, servicios… Amás, tamién pueden suponer la llegada de personal que si s'establez n'Asturies sí paga equí'l so IRPF.

La "ganancia estadística" ye bultable nel casu de Volotea, qu'anguaño figura como la séptima empresa asturiana con mayor facturación, con más de 783 millones d'euros según los últimos datos disponibles del Rexistru Mercantil.

Volotea foi la primer gran empresa con sede en Cataluña que voló hacia Asturies énte l'amenaza secesionista. La compañía yá tenía una de les sos bases nel aeropuertu d'Asturies y convirtiola na so sede social. "Tamos percontentos n'Asturies, sentímonos como en casa", suelen afirmar los directivos de Volotea cuando un añu y otru, y na presentación de resultaos, yos pregúnten por una posible vuelta a Cataluña, una posibilidá a la que nunca trancaron la puerta. En 2025, Volotea va operar alredor de 450 rutes con 75.000 vuelos y más de 12,7 millones d'asientos. La so plantía ta formada por más de 2.000 trabayadores.

Amás de Volotea y DuPont Ibérica, empreses como ArcelorMittal Casisa o Oxicortes del Vallés tamién treslladaron la so sede de Cataluña a Asturies col "procés" y siguen nel Principáu. Nel casu de la primera yera una antigua filial d'Ensidesa dedicada al corte, clasificación y barnizáu de lata y a la comercialización de material siderúrxico qu'opera na zona franca del puertu de Barcelona y que pasó a tener la so sede en La Granda, en Gozón, onde tien la so sede ArcelorMittal España. Pela so parte Oxicortes del Vallés ye filial del grupu metalúrxicu avilesín Fierros Marcelino Franco y treslladó la so sede a Avilés dende Mollet del Vallés, na provincia de Barcelona.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"