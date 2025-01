Rodrigo Cuevas reinó en Madrid con "La Romería" delantre d'ocho mil persones

"La Romería" de Rodrigo Cuevas sigue conquistando corazones per toa España. El cantante uvieín punxo va unos díes ún los finxos d'esta xira con un llenu nel WiZink madrilanu (agora rebautizáu como Movistar Arena), ún de los espacios con más tirón nel circuitu d'espectáculos n'Europa. Énte 8.000 espectadores entregaos, Cuevas ufiertó la so Romería col so avezáu amiestu de folclor y cabaré, enllenu de sentimientu y d'enerxía enriba l'escenariu.

El conciertu en Madrid brindó al cantante asturianu la xunta con amigos y cómplices na música. Como yá fixera nel pasáu, Víctor Manuel volvió xubise al escenariu pa cantar "La Romería", pero nun foi l'únicu. Pel impresionante espaciu de Movistar acompañó tamién a Cuevas la cantante Rozalén, Azahara pinchó música y l'asturianu, tan aficionáu a les músiques populares, marcóse un chotis pa deliriu de los so siguidores madrilanos.

Con Víctor Manuel nel escenariu. / EP/ RF

Col so avezáu tonu sogón y prestosu, Cuevas tuvo acompañáu polos d'él: Rubén Bada, Tino Cuesta, Mapi Quintana y Juanjo Díaz. Los cuatro, apostaos detrás d'entrambes dos caxes negres, encargaos de disparar y executar en direutu'l puzzle de loops y parches dixitales que chisquen les melodíes tradicionales sobre les que trabaya l'asturianu, volvieron funcionar como una engrasada máquina de fiesta que tamién trunfó na capital del Estáu.

Anque Rodrigo Cuevas yá se punxo a preparar lo que va ser el so nuevu trabayu, a la xira de "La Romería" que pudo vese esti día en Madrid inda-y queda llegar a Barcelona, con doble fecha nel RazzMatazz, y cumplir con cites nel estranxeru, incluyíu Londres.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"