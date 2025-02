Cuco Suárez fixo de l'amistá un arte: el creador llavianés vuelve a les sales d'esposiciones

Va seis años que Cuco Suárez (La Pola Llaviana, 1961) nun presenta obra nueva nuna esposición individual. Nun dexó de participar en coleutives, pero l'estrozu que sufrió col so proyeutu d'arte frustráu en Llaíñes (Sobrescobio) menguó-y l'ánimu y la salú, y hasta agora, yá repuestu, nun se sentía con enerxía abando como pa entamar un proyeutu dafechu de so. Na so recuperación y vuelta a primer llinia tuvieron muncho que ver los sos amigos, artistes y galeristes, que tuvieron por él nos malos tiempos y lu acompañaron hasta equí. Agora, inaugura, en Guillermina Caicoya Galería, n'Uviéu, "Don’t cry for me", una frase que yá utilizó en dalguna sonada intervención artística anterior y qu'agora, amás del títulu de la esposición, bien podría lleese como un mensaxe sobre'l so actual estáu vital.

Cuco Suárez, l'artista desgualdráu que se pasió desnudu peles cais d'Uviéu en delles de les sos performances, almite agora que ta "un poco nerviosu" pol so realcuentru col públicu.

Sobre trapos usaos y puercos, usando galipote en cuenta de pintura convencional, tien estampaes figures de sapos estrapayaos contra'l firme de la carretera. "N'inglés tienen nome. Llámense ‘roadkill’", informa, y hai páxines d'internet dedicaes a ellos, a toa triba de bichos prensaos poles ruedes de los coches. Diz qu'al pie de so casa abonden esos animalucos, pero él ye cuidadosu y evita pillalos. Tien un amigu, el pintor Miguel Galano, que los recueye nes sos salíes pel campu y mánda-ylos, secos y empaquetaos, per corréu; otra, l'artista Natalia Pastor, mánda-y semeyes cuando los tropieza.

A Cuco Suárez l'asuntu sírve-y pa cavilgar sobre les prieses y l'escasu respetu col que'l mundu se mueve: "Vamos mui apriesa". Ye una obra de denuncia social, avisa, cola que quier "mete-y pela cara" a la xente eses coses qu'a él tantu-y ofiénden. L'artista tamién pon en relación esti trabayu, qu'entamó en 2014, cola escatoloxía relixosa y el pescudar sobre'l destín final del cuerpu depués de la muerte.

L'amuesa, na galería d'otra de les sos amigues, Guillermina Caicoya, ye una esposición compuesta por alredor de quince cuadros y dalguna pieza escultórica: unos botiyos pintaos en dorao, plateao y bronce, que simbolicen el poder del dineru, de la política y el pueblu, y que recuperó d'una producción pal Muséu de Belles Artes d'Asturies.

Foi la galerista uvieína la que-y suxurió estampar una figura xigante d'un sapu estrapayáu al fondu de la galería, sobre la paré, y Adolfo manzano, otru de los sos bonos amigos, ta echándo-y un gabitu, exerciendo como comisariu de la esposición.

Cuco Suárez ta llistu pal realcuentru y a partir de la inauguración de "Don’t cry for me", y mientres dure, promete dexase cayer tolos díes pela galería, a disposición del so públicu.

