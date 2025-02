Muerre a los 40 años el periodista y escritor Damián Barreiro

Duelu nel mundu de la cultura y del asturianismu. L'escritor y periodista Damián Barreiro finó de manera repentina con namás 40 años na so casa d'Avilés. Nacíu en La Estrada (Pontevedra) en 1984, pero bien llueu asitiáu n'Asturies, yera llicenciáu en periodismu pola Universidá del País Vascu, máster en Xestión Cultural pola Universidá Oberta de Catalunya y especialista universitariu en "Asturies. Espaciu, Patrimoniu, Hestoria y Cultura" pola Universidá d'Uviéu.

Barreiro trabayaba anguaño na axencia "Europa Press Asturies" y foi collaborador del suplementu "Escolinos" de LA NUEVA ESPAÑA. Ganó'l premiu "Máximu Fuertes Acevedo" nes ediciones de 2014, 2018 y 2022, amás d'otros certames d'investigación con ensayos sobre llingua asturiana y cultura audiovisual.

Antón García, direutor xeneral d'Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principáu, recordaba va unos díes a esti diariu que conoció a Damián Barreiro "esencialmente como periodista, escritor y activista llingüísticu. Va costar facese a la idea de que nun ta con nós. Sigo viéndolu como una persona comprometida y divertida, siempre con proyeutos nuevos, siempre reivindicativu y allegre. Una gran persona".

"Siempre miró al futuru"

L'escritor Pablo Texón definió a Damián Barreiro como "un gran analista de la dimensión pop de la cultura asturiana y un almirable enemigu de la diglosia llingüística y cultural, partidariu de que la llingua asturiana abrazara tolos ámbitos d'usu. Siempre miró al futuru, ensin dexase apoderar por señardá paralizante nenguna".

Pela so parte, Xose Antón González Riaño, presidente de l'Academia de la Llingua Asturiana, echó la vista atrás pa remembrar a un "rapazu bien mozu que yá facía los cursos de branu de l'Academia. Vi la so evolución personal con una relación de respetu y de consideración mutua. Damián yera un home de fuertes convencimientos sociales y polítiques, ellí onde hubiera una causa minoritaria, ellí taba él solidariamente y con munchu activismu". Y amestó: "Convirtióse nun periodista puru que nun facía una información o que nun facía unos enfoques periodísticos de trámite, sinón qu'intentaba conocer les causes y ufiertar esa información a les causes y al fondu de les noticies. Tenía un empléu rigorosu y un estándar llingüísticu mui creíble, mui asturianu, comprensible en función de les audiencies pa les que trabayaba. Dende esi puntu de vista fixo una contribución a la estandarización de la llingua asturiana nel ámbitu periodísticu perimportante por que la prensa pudiera asumir y acoyer testos nun asturianu mui asumible polos llectores y mui eficaz dende'l puntu de vista comunicativu". Yera, amestó González Riaño, una persona "mui creativa, caltriante, y un ensayista rigorosu, perimportante pa la recuperación, la estandarización y la normalización de la llingua asturiana nos medios de comunicación".

L'ablayamientu pola tráxica noticia trescaló de murnia'l Congresu Mundial de Cultura Asturiana que se celebraba estos díes n'Uviéu. Amás de guardar un minutu de silenciu na so memoria, la organización emitió un comunicáu p'amosar el so fondu pesar por "esta despidida tan temprana d'una persona comprometida y trabayadora que dexa un llabor por Asturies que nunca vamos escaecer. Queremos acompañar a la so familia y amigos nel dolor que sentimos tamién".

Barreiro tenía en Youtube la canal "Horros & Frixuelos", col subtítulu "Asturianía kistch", nel qu'analizaba, coñón, entreteníu y rescampláu, les conexones ente la cultura asturiana y la cultura pop contemporánea.

