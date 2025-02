La Universidá anima a chatear con "Heroínes de la ciencia" al traviés d'IA

Les actividaes conmemorativas pel Día de la Muyer y la Neña na Ciencia celebráronse a lo llargo d'esta última selmana. Un total de 72 investigadores de la Universidá d'Uviéu fixerorn delles charles en colexos ya institutos del Principáu coles mires de "recordar y visibilizar a les grandes científiques del pasáu, pero tamién busca inspirar a les futures xeneraciones", según palabres de la vicerrectora d'Investigación de la Universidá d'Uviéu, Irene Díaz.

Como anovación, la Cátedra de la Merkle de la Universidá d'Uviéu desarrolló'l chat d'intelixencia artificial "Heroínes de la Ciencia", una ferramienta que permite a los usuarios interactuar d'un xeitu virtual con delles de les científiques más influyentes de la hestoria, pudiendo tener conversaciones con figures como Ada Lovelace, o Marie Curie.

Per otru llau, la Universidá llanza per tercer vegada la iniciativa "Pioneres 2025", nel que van tratar de rindir homenaxe a muyeres que fueron referentes na ciencia per aciu d'ilustraciones que podrán atopase en distintos conceyos cola idea de que'l públicu les visite y conoza la so historia.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"