El teatru n'Asturies llegó en 2024 a lo cimero, con 1.634 funciones

L'espurrión del teatru n'Asturies rescampla a les clares en 2024 col so tope históricu de representaciones. Hasta 1.634 hubo na comunidá, lo que vien a ser un crecimientu de 110 funciones al respeutive de 2023. Pero esa tónica positiva nun ta completa porque se caltien tamién la dinámica más esmolecedora del "minifundismu teatral a nivel profesional", según resaltó Boni Ortiz na presentación del Anuariu del Teatru n'Asturies de 2024. "Ye daqué esmolecedor que de 813 funciones de les compañíes profesionales nun 78% (632) hubiera dos o un actor n'escena. Ye fundamental fomentar les mestures de compañíes", señaló.

Boni Ortiz esbilló más datos del teatru asturianu en 2024 recoyíos nun anuariu que llevó esti añu a la so portada una imaxe d'Ana Laura Barros, de "Tras la puerta títeres", compañía que celebró'l so 25. u aniversariu. Tamién se fai una alcordanza especial pa Isabel Friera y Kike Iglesias, finaos l'añu pasáu. Ente esos datos a destacar, citó por casu que Xixón sigue a la cabeza a la de programar, con 580 funciones, siguíu d'Uviéu (160), Avilés (102), Siero (96) y Mieres (90). O que del total d'eses 1.634 funciones, producíes n'Asturies fueron 1.183; de teatru infantil 775, de cuentacuentos 411, non profesionales 370, costumista 184, de circu y maxa 122, de danza 159 y d'ópera o zarzuela 83.

Tocantes a los estrenos, 32 fueron de les compañíes profesionales y 27 de les que nun lo son, con 14 d'elles de teatru costumista. Coles mesmes Ortiz amosóse críticu col "Circuitu de Narración Oral" incluyíu dientro del programa "Cultura en Rede", al considerar "mui menguaes" que namás haya 86 funciones programaes, "cuando les funciones de cuentacuentos y narración oral medren cada añu". Ortiz tamién se refirió con llamentu a la perda del programa "Dramática Insania", que buscaba afalar la dramaturxa clásica y contemporánea. Y al fechu de que namás se pudieren ver seis funciones de la compañía "Teatro del Norte". "Quedó desarrimada de la contratación autonómica porque les sos obres nun tienen versión n'asturianu", reflexó.

