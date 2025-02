Elías García Benavides dexa "Huella" na galería Amaga

"Elías García Benavides ye ún de los grandes artistes asturianos de tola vida". Esto dizlo Angélica García que ye la propietaria de la galería avilesina Amaga, el sitiu nel que l'artista asturianu por escoyeta –en realidá ye de Lleón, de la collecha de 1937– ta dexando "Huella" dende va unos díes y hasta'l próximu 20 de marzu.

Benavides y García collaboren "dende fai una docena d'años", pero tien la so esplicación: primero que García se fixera cargu de la galería Amaga, el local yera cosa d'Ángeles Álvarez, que yá ta xubilada. "Yá taba conmigo nel so momentu", confiesa la so primer propietaria, qu'anda pela galería d'equí p'allá.

Nun ratu ponen les copes de cava, pel momento Benavides y los sos 88 años anden saludando a los amigos y familiares que s'averaron a la galería avilesina. "La pintura de Benavides surde cuando, d'esmenu, una superficie nidia españa y déxanos ver un subfondu d'otres capes de materia ferviente", escribió l'artista Ramón Rodríguez, nesta ocasión, na so encarnadura de críticu d'arte.

"Yo tenía ganes de facer una esposición equí, n'Amaga. Porque ye como mui íntima", fae l'artista nesti pequeñu bautizu porque'l grande, agospió nel Institutu Lleonés esta seronda pasada "Punxéronme como 80 cuadros", diz. "Equí hai munchos menos", apostilla. "Ye parte d'aquel trabayu", amesta. "Digamos, una décima parte, cuasi, de tola obra que tengo".

La obra de Mark Rothko caltien la so "buelga" sobre la obra del asturianu de Lleón. "¿A quién nun-y gusta?", entruga. "A mi, cada vez, más", amesta.

Benavides recibe besos y aplausos mientres parola col periodista. "La verdá ye qu'agora yá fixi munches esposiciones. Les inauguraciones llévoles d'un xeitu mui natural. Casi tola xente que vien, pos son amigos, conocíos".

"Huella" tien pieces grandes y pequeñes: "Toes tienen el so encantu personal. Siendo de dellos tamaños, puede tener la so importancia igual. Nun estremo en calidá ente unes y otres: namás si tán bien pintaes o non".

Sía que non, la "Huella" avilesina de Benavides "siempre ye acrílico, anque en dalgunes entemezo arena pa crear testures".

