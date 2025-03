Una pantera negra baxo les estrelles gana, ente cuasi 19.000 semeyes, el Memorial "María Luisa"

Hai instantes dignos de ser enmarcaos pa la posteridá. El "Memorial María Luisa", ún de los concursos de fotografía más importantes a nivel mundial, recibió na so trixésimu quinta edición 18.684 fotografíes que cumplen dafechu con afirmación tala. La ganadora d'esti añu, "Black panther under the stars", del indiu Rajarshi Banerji, enseña un momentu únicu d'un animal cola so presa. El mesmu autor esplica la imaxe: "Tuviera concentráu dafechu nel comportamientu d'esta pantera negra a lo llargo de munchos díes y noté que xeneralmente prefería xubir a un árbol bien tupíu dempués de matar a un animal pa poder comer escondida ensin que nada la fadiase. Pero esa nueche otru lleopardu escorrióla depués de cazar a un animal y ella xubió al primer árbol que pudo atopar pa defender la so presa".

Afortunadamente pa él, "esti yera un árbol cayíu con una caña abierta y dexó que la viera sentada cola so presa al aire llibre". Un momentu máxicu que lu lleva a convertise ganador d'un certame nel que participaron 1.590 fotógrafos, procedentes de 95 países, qu'amás de les instantánees presentaron 199 vídeos y documentales.

En total, el xuráu del "Memorial María Luisa", creáu en tributu a la montañera piloñesa María Luisa Álvarez, "otorgó un premiu principal y nueve menciones d'honor por caúna de les quince categoríes que componen el concursu. Ente los fotógrafos mozos, menores de diecinueve años d'edá, el premiu recayó na fotografía "The call of dawn" de Maksymilian Paczkowski, de Polonia.

Tocantes a la modalidá de vídeos, películes y documentales, la película ganadora absoluta foi "Unwaverin", de Chris Schmid (Suiza). Nesta categoría'l xuráu amás otorgó otros nueve premios temáticos y diez menciones d'honor a delles películes y curtios.

Toles fotografíes van tar disponibles en redes sociales, anque'l verdaderu momentu pa disfrutales va ser la entrega de premios que va tener llugar nel Teatru Filarmónica'l próximu 17 de mayu a les 19.00 hores. Pel momentu, el ganador yá confirmó a la organización que diba entamar los trámites pa poder recoyer el reconocimientu en persona.

