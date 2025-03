El muséu de Vicente Díaz va abrir esti branu en L'Arena

El muséu de Vicente Díaz ta más cerca que nunca de ver la lluz. L'artista lleva tiempu queriendo tener un espaciu en L'Arena nel qu'enseñar dalgunos de los premios y reconocimientos que tuvo a lo llargo de la so dilatada carrera y agora, depués delles xuntes con José Manuel Lozano, alcalde de Sotu'l Barcu, el so deséu ta a puntu de cumplise. Falten dellos detalles, pero tou apunta a qu'esti branu los vecinos y turistes que se pasen pel pueblu sotobarquense van poder papase de la historia d'esta lleenda de la música asturiana. "Pa mi ye un arguyu", reconoz l'artista. La sala espositiva va instalase na Casa de Cultura.

Tou esti proyeutu cultural entamó en 2018, cuando Vicente Díaz foi nomáu fíu predilectu del conceyu. Naquel momentu l'artista decidió donar tol so archivu a la Casa de Cultura de L'Arena. A lo llargo d'estos años fixéronse delles meyores col porgüeyu d'enseñar nuna sala esi material, pero ensin llegar a concretase la so apertura. "Llevamos como cinco años cola historia. Lozano vieno un día a mio casa, a ver el mio archivu, y comentóme que quería entainar. Ello ye que fuimos xuntos a L'Arena y yá teníen les estanteríes mercaes y tou", detalla'l cantante. La idea ye treslladar hasta ellí la gran parte de trofeos, condecoraciones y demás llogros que Díaz foi consiguiendo a lo llargo de la so carrera. "Tengo equí nes plaques, de cuando diba a Les Amériques, que tán como'l primer día", señala.

Agora, el mesmu Díaz enseña les sos alcordances a aquel que s'avere a la so casa, pero nun escuende la ilusión que-y fai qu'el so propiu muséu pueda ver la lluz. "Sería dalgo mui distinto y que creo que puede ser interesante pa la xente", apunta. Baxo'l so puntu de vista, esti nuevu enclave puede ser un gran atractivu turísticu pa L'Arena. "Lleguen munchos autobuses con turistes, que paran a comer ehí, y nun hai que puedan dir ver más allá de la rula. Amás, quiciabes la xente que me siguió munchos años s'arime al pueblu ver el muséu y, de camín, tomar daqué y dar gastu", afirma.

Una de les idees que se remana pal muséu ye asitiar una pantalla de televisión nel hall, pa proyectar les actuaciones de Vicente Díaz a lo llargo de toos estos años, tanto del so pasu peles romeríes asturianes como per Hispanoamérica. Amás, nel espaciu podrán vese distinciones como el "Urogallo de bronce" que-y entregó'l Centru asturianu de Madrid, la "Cepa d'oru", de los viticultores asturianos, o la "Gaita d'oru", de la Banda de Gaites de Castrillón.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"