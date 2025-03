El llobu ibéricu tien xenes de perru y esi podría ser el motivu del so acercamientu a les cases, revela un estudiu

El llobu ibéricu tien xenes de perru. Asina lo desveló un estudiu ellaboráu por investigadores d'España y Portugal, qu'aseguren qu'esta firma xenética única (nun la tienen otres poblaciones de la mesma especie) podría influyir nel so comportamientu y adaptación. El trabayu, lideráu pol Centru d'Investigación en Biodiversidá y Recursos Xenéticos de la Universidá de Porto y nel que participaron investigadores del Institutu Mistu d'Investigación en Biodiversidá de la Universidá d'Uviéu y del CSIC, apurre nuevos datos sobre la particular adaptación del llobu ibéricu a persistir en paisaxes humanizaos. Y, arriendes d'ello, a averase a les cases y atacar al ganáu.

El Conseyu Superior d'Investigaciones Científiques n'Asturies señala que los investigadores cuenten con que la incorporación d'esti bloque d'ADN de perru nel xenoma del llobu ibéricu ye'l resultáu d'un eventu d'hibridación bien antiguu, d'aprosimadamente ente 3.000 y 6.000 años. El xen MAST4 ta acomuñáu con cambios cognitivos y de desarrollu en mamíferos, lo que suxer que la información contenida nesti bloque d'ADN del perru podría afectar al comportamientu del llobu ibéricu provocando, por casu, que comportamientos típicos de llobos xuveniles se caltuvieren na edá adulta.

La identificación de xenes de perru nel xenoma del llobu ibéricu, tamién publicaos apocayá pol CSIC n'otru estudiu, son relevantes pa entender l'adaptación del llobu ibéricu a los entornos humanizaos de la Península Ibérica, y la importancia de la so singularidá xenética pal caltenimientu de la so población. A diferencia d'otros países n'Europa, onde'l llobu ta recuperándose apocayá depués de tar desaniciáu delles décades, na Península Ibérica'l llobu ibéricu persistió de siguío, magar que la población sufrió un importante descensu, algamando'l so nivel más baxu na década de 1970.

En 2018, estudios que combinen información xenética de más de 200 individuos con información espacial de más de 80 exemplares radiomarcados suxeren una capacidá acutada d'espardimientu na población de llobu ibéricu. Dende esi momentu, l'equipu d'investigadores portugueses y españoles cuestiona si estes observaciones previes pudieren tar acomuñaes a antiguos eventos d'hibridación y a la tresferencia d'ADN de perru al xenoma del llobu ibéricu, analizando los xenomes de cientos de llobos ibéricos, euroasiáticos y norteamericanos y perros. Esta xera permitió-yos detectar el bloque d'ADN de perru nel cromosoma 2 del llobu ibéricu, na rexón del xen MAST4.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"