Nortegas, con gran actividá n'Asturies, va facer 30 plantes de biometanu

El grupu Nortegas, principal operador na distribución de gas n'Asturies, triplicó'l so proyeutu inicial de biometanu n'España, pasando de diez a 30 plantes. Con una inversión perriba de los 500 millones, les nueves instalaciones van permitir xenerar más de 1,5 teravatios por hora (TWh) d'enerxía, abondo p'abastecer a 200.000 llares y evitar la emisión de 320.000 tonelaes de CO2 añales, según afirmaron esti día les empreses participantes nel proyeutu: Nortegas Renovables –filial del operador– y la compañía toledana d'enerxíes verdes Ibenergi.

Magar los allugamientos previstos pa les diez plantes proyectaes orixinalmente son les comunidaes d'Andalucía y Estremadura, desconozse la localización pa los venti amestaos al proyeutu. Nortegas y Ibenergi namás manifestaron, nun comunicáu conxuntu unviáu va unos díes, que les nueves instalaciones fueron diseñaes pa la valorización de residuos agroganaderos de cercanía, entamándola con ún de los principales desafíos del sector primariu n'España: la xestión eficiente de residuos. Al tresformar residuos n'enerxía, la sociedá constituyida por dambes compañíes pa esti proyeutu, Nortiben, "nun impulsa namás la economía circular", sinón que tamién ufierta una solución "efeutiva y sostenible" al sector ganaderu y agrícola de les poblaciones onde s'alluguen les plantes.

Nortegas ye'l segundu operador gasista del mercáu español –dempués de Naturgy– y cuenta con 8.100 kilómetros de redes de distribución n'Asturies, Cantabria y País Vascu que nel so día pertenecieron a Naturgas, l'antigua distribuidora de gas d'EDP. Dientro de la so estratexa de descarbonización, Nortegas apuesta pola inyeición de gases anovables na so rede de distribución de gas natural, y por eso ta tomando posiciones nel biometanu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"