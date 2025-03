La Universidá d'Uviéu "encamienta" facer privaes les cuentes de X

La Universidá d'Uviéu publicó va unos díes una "instrucción sobre l'usu de la rede social X" p'aquellos usuarios qu'entá siguen siendo activos no que d'antiguo se llamaba Twitter. Un mes dempués de que'l Conseyu de Gobiernu de la institución sofitara la propuesta del equipu rectoral de cesar les sos interaiciones nesta rede social por "favorecer comportamientos qu'atenten contra los valores democráticos" (el so dueñu ye'l magnate Elon Musk, nel equipu del presidente d'EE UU, Donald Trump), agora faise públicu un nuevu mensaxe dexando claro que se trata d'un "encamientu, non obligación".

Pon, como exemplu, la so propia cuenta que, magar sigui esistiendo, yá nun tien actividá, y "suxer" a tolos que remanen un perfil en X, que treslladen la cuenta a la categoría de "privada" coles mires de "evitar interaiciones por parte de terceros". Al empar qu'amiesta los cuatro pasos a siguir pa "protexer les tos publicaciones".

La Universidá d'Uviéu dexó a un llau la rede social X el pasáu 31 de xineru, siguiendo l'exemplu de la Conferencia de Rectores de les Universidaes Españoles (CRUE) y d'otres universidaes europees. Nel so llugar, la institución abrió una canal de comunicación en Bluesky: "una rede llibre, de códigu abiertu y descentralizada". Con esti perfil, la Universidá anunció nel so día que taba activa en cinco redes sociales (Instagram, Threads, Facebook y TikTok), axuntando más de 140.000 usuarios.

Los consejos Abre'l menú X tocando l'iconu del to perfil na esquina. Fai clic en "Configuración y asistencia" y escueye "Configuración y privacidá". Escueye "Privacidá y seguridá" na nueva páxina y abre "Públicu y etiquetáu". Activa l'interruptor asitiáu al pie de la opción "Protexer les tos publicaciones".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"