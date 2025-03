Avilés reivindica a Maruja Mallo nuna esposición de muyeres artistes

"Arte y Llibertá, versionando a Maruja Mallo" ye'l títulu de la esposición colectiva que s'inauguró va unos díes na Casa de les Muyeres d'Avilés, nel marcu de la conmemoración del Día Internacional de les Muyeres. L'amuesa inclúi 16 obres creaes por otres tantes artistes locales que quieren reivindicar la figura de la xenial pintora de la xeneración del 27, como una muyer referente na llucha poles llibertaes y la igualdá nuna dómina en que, magar el so talentu y ser fonte d'inspiración pa poetes y artistes, foi en parte ignorada nun mundu d'homes. Anque nacida en Galicia, parte de la so mocedá y entamu de la so formación viviólos n'Avilés. Amás d'una artista vanguardista, Mallo foi una defensora de la igualdá de xéneru.

Al traviés de la so obra, tresmitió un mensaxe poderosu sobre l'empoderamientu femenín, pescudando la identidá y la esperiencia de les muyeres nuna sociedá que davezu les ignoraba. El so arte, espliquen los organizadores de l'amuesa, convirtióse nuna ferramienta de reivindicación, convidando a les muyeres a atopar el so llugar nel mundu y a espresase ensin mieu.

La esposición, que quier ufiertar la mirada d'esti grupu de muyeres artistes a la figura de Maruja Mallo, podrá visitase hasta'l 4 d'abril n'horariu de 9.00 a 14.00 hores y de tarde de 17.30 a 19.30 hores, de llunes a vienres (siempre qu'haya actividaes na Casa de les Muyeres). Na esposición pueden contemplase delles téuniques (acuarela, oliu, pastel y colax) de versiones de dalguna de les obres de la xenial pintora y tresgresora pa la so dómina.

La tamién pintora avilesina Pilar Prado coordinó pa la esposición a esti grupu d'artistes que ta integráu por Tamargo, Cruzana, Fega, A. Cuesta, Cruz, L. G., A. Álvarez, María Pereda, U. T. Molero, R. Valladares, M. Díaz, E. Quesada, F. A. Muñiz, Chelo, Isa Fernández y Trueba. Toes elles, quitando una, son d'Avilés.

Na amuesa rescampla un poema de Federico García Lorca dedicáu a Maruja Mallo: "Maruja Mallo, entre Verbena y Espantajo toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo, sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sensualidad".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"