Juan Jareño, poesía y retratu emocional, nuna esposición venceyada al Poex

Per aciu de 21 serigrafíes, toes elles pieces orixinales, Juan Jareño realiza "un retratu emocional, imaxe a imaxe", de delles circunstancies y estaos que-y afecten, y sobre los que cavilga amás de per aciu de la parte visual, tamién con un testu que, a manera de microrrelatu, acompaña a caúna. L'artista xixonés inauguró va unos díes nel Antiguu Institutu "Pensar n'imaxes. Autorretratu en 8 estrofes", una amuesa que s'enmarca nel contestu del Poex, el festival de poesía qu'entama'l 13 de marzu. "Son testos a doble xuegu, pa que veas la imaxe y saques una conclusión, que faigas esi exerciciu d'imaxinar y crear na to cabeza, y ver si cola mio imaxe s'afaya a lo que tienes na to mente", resumió Jareño.

Jareño, venceyáu al Poex como diseñador gráficu, aprovecha agora "esi enllaz de poesía visual" que carauteriza'l so trabayu, p'apurrir nueves obres. "Son la respuesta que doi gráficamente a situaciones que me plasmen", esplica. "Tamién manifiesten les mios contradicciones, porque cuando falo de la moda, que valoro muncho y considero un verdaderu arte, tamién reflexo que somos dacuando verdaderamente víctimes del consumismu qu'hai alredor de la moda", sorraya.

Nel títulu de l'amuesa, esplica Jareño, apaez recoyida esa idea de les ocho estrofes, "porque les imaxes tán arrexuntaes n'ocho impactos". Y ehí cólense cuadros con "distintes formes de perder la cabeza, amar o arriquecese culturalmente, según la violencia o la discriminación".

Tamién les vivencies personales manifiéstense, como l'alzheimer que tocó de cerca a la so familia, o el tema de la natalidá. "Nun tengo fíos, pero reconozo'l cambiu d'aldu y ancla que supon esa decisión. Nun sé si taría dispuestu. Vien esta reflexón por cuenta de la paternidá de recién del mio hermanu", confiesa.

Juan Jareño caltien la so llinia de trabayar, sobremanera, col blancu y negru. "Sigo ensin salime del llinguaxe de los grises, ye mui sobriu. Dicía la fotógrafa xaponesa Sakiko Nomura, la pionera en fotografiar ellí desnudos masculinos, que nun utilizaba'l color porque nél hai demasiada información y que'l blancu y negru concentra meyor los mensaxes. Préstame moveme ehí, pa que lo que cunte pese más que la estética", conclúi.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"