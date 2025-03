Marcos Tamargo lleva la so nueva serie a Londres y Nueva York

Vien de trunfar n'Art-Madrid, onde Marcos Tamargo vendió les 16 obres que llevó a esta feria d'arte contemporáneo. Preséntase pal artista plásticu xixonés un añu bien interesante, nel que va llevar el so trabayu a un total de 14 feries per tol mundu. Bruxeles foi la qu'abrió la veda esti añu, y agora, depués Madrid, va tar en Londres en "Battersea" y dempués n'Estaos Xuníos cola New York Art Fair. Va aportar ellí coles obres de la so nueva serie "Anábasis Blanca", "daqué asina como ‘L'ascensu del viaxe’", matiza Tamargo. "Rescamplo paisaxes de los mios viaxes, onde Asturies tien muncha influencia, con materiales d'esos viaxes", comenta l'artista.

"La rosa y la vid II". / LNE

Tamién nesta nueva llinia d'obres cólase la influencia de los viñes y los paisaxes de Castiella, por cuenta de los sos trabayos más de recién con bodegues. "Y rescamplo les borrines, les nieves, y la materia. Voi recoyéndola de los distintos llugares onde viaxo", sorraya Tamargo, que resalta tamién que nestes pieces tán mui presentes guiños a Xixón, la marina d'Asturies y los pueblos de so padre y so madre nos conceyos de Tinéu y Candamu.

Obra "La frontera". / LNE

Una de les novedaes nestos últimos meses nel so trabayu ye que tomó p'hacia'l papel y abandó la tabla. "Ye dalgo que me caracterizó siempre muncho, llevaba dos años ensin trabayar sobre papel. Y volví al papel de gran gramaxe, que tien complexidá a la de trabayar, porque la mio pintura ye fuerte, de pincelada llarga y segura", comenta l'artista xixonés. "Y nel papel esa pincelada ye mui delicada. Pero fai un contraste bien guapu la delicadeza de la pintura y el papel cola fuerza de la trazada", fae.

Homenaxe a la paternidá

Siguen y caltien los tonos grises nos sos trabayos Marcos Tamargo, pero cólase tamién una pequeña mirada con color dientro d'un homenaxe a la nacencia de los sos fíos, con unes escultures, "con una pintura más allegre, un chisgu de felicidá pola paternidá".

L'añu pa Tamargo va ser mui intensu, tien planiaes siete feries enantes del branu. A les yá mentaes de Bruxeles, Madrid, Londres y Nueva York van axuntáse-yos les de Austin (Estaos Xuníos), Viena y Berlín. Y depués el periodu braniegu entá-y va quedar tornar a Londres, Madrid y Nueva York otra vuelta, y axuntar tamién Hamburgo, Ámsterdam, Estocolmo y Copenhague.

