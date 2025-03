Naz un proyeutu para dixitalizar los negocios del Camín de Santiago

Dar vida al mediu rural asturianu. Esi ye l'oxetivu que la Fundación Caxa Rural d'Asturies se propunxo entamando'l proyeutu "La Fundación Fai'l Camín Primitivu". En palabres de la so presidenta, Eva Pando: "Queremos incentivar l'actividá económica naquellos territorios pelos que pasa'l Camín Primitivu". Pa ello, y en collaboración cola plataforma "Where is Asturies", van ufiertar un ciclu de charles informatives pa que les pequeñes empreses meyoren la so presencia dixital de forma tala que seyan quien a atraer a los pelegrinos. "Al cabu, los empresarios son los principales embaxadores del camín", afirmó Begoña Panea, promotora de "Where is Asturies".

Gracies a esta iniciativa, los negocios de proximidá, como tiendes o restaurantes, van poder meyorar les sos redes sociales y páxines web con Intelixencia Artificial. La iniciativa va permitir a los participantes xestionar la so reputación online d'un xeitu eficiente, xenerar conteníu interesante, responder entrugues frecuentes de veceros y meyorar la so visibilidá n'internet, convirtiéndose en llugares de referencia pa los pelegrinos.

