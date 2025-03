Fae 40 años de "La hestoria d’Avilés" de Miguel Solís Santos

Va cuarenta años empezó "La hestoria d’Avilés". Recuérdalo agora Miguel Solís Santos asomáu al balcón del tiempu pasáu: "¡Qué vieyos somos !", fae. Solís Santos va cuatro décades nun se xubilara de la enseñanza –empezaba nella, de fechu–; escribiera y publicara unos años enantes solamente –en 1982– la primer novela en llingua asturiana –"Les llamuergues doraes"– y, sobremanera, punxérase a la vanguardia del asturianismu cultural: el de Conceyu Bable y la modernización de la llingua madre. Va cuarenta años, el 6 de marzu de 1985, l'escritor y dibuxante avilesín presentó nel despachu de Manuel Ponga –que daquella yera l'alcalde de la ciudá– la primer edición d'un cómic d'hestoria que diba terminar faciendo hestoria. Tou al empar.

Les trés ediciones son de 1985, 1992 y 2009. "La diferencia ente elles ta nes páxines finales", almite. La primera acaba cola inauguración del pabellón de La Madalena que'l Conceyu d'Avilés llevantó, mayormente, p'agospiar el mercáu selmanal de ganáu que namás diez años dempués garró les maletes y marchó pa Siero. "Tamién recalcó que'l problema mayor qu'había n'Avilés yera la contaminación", cunta'l creador d'una obra que pasó de la realidá a la lleenda. "Ye la primer hestoria ilustrada de la ciudá. Más qu'un tebéu ye eso: una hestoria ilustrada", sorraya.

Les portaes de caúna de les ediciones. / LNE

L'enfotu de Solís Santos –novelista, pintor, profesor xubiláu, divulgador de la hestoria– yera xuntar nuna mesma obra tolo que sabía facer. "Na revista ‘El Bollu’ de 1983 publiqué unes primeres páxines de lo que diba ser el proyeutu final. Presenté-yles a José Martínez y él tiró por elles", cuenta agora l'historiador que cunta hestories.

Del pabellón de La Madalena y la contaminación de la ciudá –hai unos neños xugando con unos barquinos y un montón de carbón– pasó a la Casa de Cultura na edición de 1992. La siguiente, la tercera y postrera pel momentu, ciérrase cola construcción del Niemeyer. "Pero entós inda nun taba llevantáu: yeren too dibuxos y bocetos", reconoz Solís Santos. Hestoria dorada, futuru de blancu y negru . "Por eso, porque taba n'obres, hai delles diferencies col Niemeyer talo como ta agora", reconoz.

Solís Santos nun se da un rispiu d'importancia. Esplicó nel so día: "Nunca me definí como dibuxante, nin como pintor. Nin siquier la primer vegada que me dieron un premiu: 150 pesetes. Nel concursu esi de 1965. Poles fiestes del Bollu. Nesi sentíu sí, yera pintor. Considerame pintor nun ye una cosa que plantegara nunca: nin pintor, nin dibuxante, nin ilustrador. El primer dibuxu que me cuntaron que fixi foi un tren na playa: nel sable. Cuando en casa taben cocinando o lo que fuera yo taba ende dibuxando. Gastaba papel por un tubu, había momentos en que taba tol día dibuxando", esplicó. Y de tantu dibuxar, consiguió cuntar la hestoria entera del paisaxe nel que siempre se movió.

